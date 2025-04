Bayern-Inter, fuori per scelta tecnica: novità di formazione

Sorpresa nell’undici titolare di questa sera nell’andata dei quarti di finale di Champions League: esclusione inattesa

Manca poco più di un’ora a Bayern Monaco-Inter e c’è attesa per capire quali saranno le formazioni ufficiali. Una novità potrebbe riguardare la compagine tedesca che si presenta alla sfida Champions già in formazione più che rimaneggiata.

Kompany, infatti, ha deciso di tenere fuori Muller per scelta tecnica: una novità sorprendente, considerata anche l’assenza di Musiala sulla trequarti. Il tecnico dei tedeschi ha optato per un 3-4-3 con Urbig in porta, Stanisic, Dier e Kim sulla linea difensiva. A centrocampo spazio a Laimer, Goretzka, Kimmich, Guerreiro, mentre il tridente offensivo è composto da Olise, Kane e Sané.

Dall’altro lato l’Inter scende in campo con la formazione prevista con Sommer in porta e davanti il terzetto formato da Pavard, Acerbi e Bastoni. Il centrocampo vede Darmian e Carlos Augusto sulle fasce, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan al centro. Infine, in attacco toccherà alla ThuLa (Thuram e Lautaro Martinez) provare ad abbattere il muro tedesco.

Bayern Monaco-Inter, le formazioni ufficiali

Al Bayern Monaco hanno quindi scelto di sorprendere tenendo in panchina Muller. Kompany per la sfida contro l’Inter ha dovuto rinunciare a numerosi calciatori. Ben otto gli assenti, un elenco che comprende giocatori del calibro di Neuer, Alphonso Davies e Musiala. Oltre a loro mancheranno anche Upamecano, Ito, Pavlovic, Coman e il giovane Buchmann.

Queste le formazioni ufficiali:

Bayern Monaco (3-4-3): Urbig, Stanisic, Dier, Kim; Laimer, Goretzka, Kimmich, Guerreiro; Olise, Kane, Sané. All. Kompany.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi