DIRETTA Champions League, Bayern Monaco-Inter 0-0: calcio d’inizio LIVE

Trasferta in Baviera per i nerazzurri nell’andata dei quarti di finale di Champions League

Seconda trasferta consecutiva per l’Inter che, dopo il 2-2 in rimonta subito in casa del Parma, farà visita al Bayern Monaco nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Una sfida complicata per i nerazzurri che inseguono il sogno del triplete essendo una delle poche squadre europee ancora in corsa su tutti i fronti.

Alla vigilia del match, Simone Inzaghi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo alle critiche ricevute per le sostituzioni contro i Ducali, parlando di quattro cambi obbligati su cinque. Oltre ai lungo degenti Dumfries, Taremi e Zielinski, il tecnico emiliano dovrà fare a meno dello squalificato Asllani e dell’acciaccato Federico Dimarco, ancora alle prese con qualche noia muscolare dopo l’ultimo infortunio accusato in quel di Napoli.

Non se la passa certo meglio Vincent Kompany che non potrà contare, tra gli altri, su Coman, Davies, Ito, Musiala, Neuer e Upamecano. Dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen nel derby tedesco degli ottavi, i bavaresi proveranno a sfruttare il fattore campo per arrivare alla trasferta di Milano con intatte possibilità di passare il turno. A livello di precedenti, la vittoria nella finale del Triplete rappresenta il ricordo più dolce per i tifosi nerazzurri, ma il bilancio dei successivi quattro scontri diretti in competizioni ufficiali sorride ai tedeschi (tre vittorie bavaresi e una interista). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Bayern Monaco-Inter

BAYERN MONACO (3-4-3): Urbig, Stanisic, Dier, Kim; Laimer, Kimmich, Goretzka, Guerreiro; Olise, Kane, Sané. All. Kompany

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

ARBITRO: Sandro Scharer (Svizzera)