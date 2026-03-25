Futuro Modric, Milan gelato: ora è ansia rossonera

Il futuro di Luka Modric al Milan appare in dubbio con il centrocampista rossonero che non avrebbe ancora deciso se restare o meno a Milanello per la prossima stagione.

Classe 1985, Luka Modric è diventato da subito un punto fermo del Milan di Massimiliano Allegri che non rinuncia mai al proprio centrocampista centrale, fondamentale per la buona stagione della squadra rossonera.

Stando a quanto raccolto dal Mundo Deportivo, il futuro dell’ex Real Madrid sarebbe ancora tutto da scrivere con il giocatore che non sarebbe ancora certo di proseguire con la maglia rossonera. In casa Milan c’è speranza e fiducia al tempo stesso con il centrocampista che ha più volte sottolineato il suo legame alla squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Sarebbe strano, nel caso in cui Modric decidesse di proseguire, che il centrocampista vada a salutare il Milan proprio nell’anno in cui il club meneghino sembra essere destinato a tornare in Champions League.