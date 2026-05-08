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Ambrosini e il ‘consiglio’ di mercato all’Inter: “Marotta deve prenderlo subito”

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L’ex centrocampista del Milan: “Per me Chivu può aprire un ciclo”

Massimo Ambrosini è convinto che l’Inter di Chivu, fresca vincitrice dello Scudetto numero 21, possa aprire un nuovo ciclo dopo quello di Inzaghi che si è chiuso con la batosta in finale Champions.

Ambrosini a Cronache di Spogliatoio
Ambrosini all’Inter: “Ecco il giocatore che devi comprare subito” – Grafica di Calciomercato.it

“Se Marotta fa quello che ha detto dopo la partita con il Parma, indirizzando una campagna di cambiamento sui giovani italiani, per me i nerazzurri possono davvero aprire un ciclo: dico questo perché la distanza che c’è ad oggi con le altre squadre è marcata”, le sue parole in una diretta social di ‘Cronache di Spogliatoio’.

A proposito di giovani italiani, l’ex centrocampista del Milan dà un ‘consiglio’ alla dirigenza interista. Nello specifico a Marotta: “Se può, prenda subito Palestra“.

Palestra in azione con l'Italia
Inter, Palestra nel mirino (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il terzino esploso quest’anno al Cagliari è già un obiettivo concreto dell’Inter per la prossima stagione. Un obiettivo senz’altro complicato, dato che il cartellino del classe 2005 appartiene all’Atalanta, una bottega carissima che ultimamente ha preferito cedere i suoi gioielli sempre all’estero.

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