Inter e Milan all’U-Power Stadium: derby di mercato, tutti gli osservati speciali | CM.IT

Presenti diversi emissari e operatori sugli spalti dell’ex Brianteo per il posticipo di campionato tra Monza e Fiorentina

Punti importanti in palio in Monza-Fiorentina, tra corsa Champions e salvezza. I viola puntano ad avvicinarsi alla Lazio al quarto posto, mentre i brianzoli ultimi in classifica cercano il primo acuto in casa e la scossa in campionato.

Il posticipo nella gelida serata dell’U-Power Stadium ha anche dei risvolti di mercato, visto che tanti protagonisti sono al centro dei rumors in queste settimane con l’apertura della finestra invernale. Ad iniziare da Pablo Marì (out all’intervallo per un problema all’adduttore), sul quale c’è il pressing proprio della Fiorentina dell’estimatore ed ex Palladino. Il Ceo monzese Galliani non vorrebbe privarsi del suo baluardo difensivo, ma ha anche ammesso che ci sono dei discorsi in atto con lo spagnolo. Un altro ex attesissimo è Colpani: il sodalizio gigliato sul fantasista cercherà uno sconto rispetto ai 12 milioni di euro del diritto di riscatto (prestito oneroso in estate a 4 milioni).

Calciomercato, Inter e Milan si sfidano per Bondo: emissari per Monza-Fiorentina

Sulle tribune dell’ex Brianteo sono presenti diversi operatori di mercato, tra i quali spiccano gli osservatori di Milan e Inter come appreso da Calciomercato.it.

Sul taccuino delle due milanesi c’è un obiettivo comune: quel Warren Bondo, sul quale si è inserito concretamente anche il Ds nerazzurro Ausilio. Il giovane centrocampista francese ha una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro, con Galliani che comunque vuole bloccarlo almeno fino alla prossima estate vista la delicata situazione di classifica del Monza. In casa Fiorentina occhio invece all’altro baby Comuzzo, finito sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter. Fari puntati inoltre su Daniel Maldini, che punta al riscatto dopo un periodo finora da dimenticare sul piano delle prestazioni.

Sugli spalti è presente tra l’altro il suo agente Beppe Riso (che tra i 22 titolari cura anche gli interessi di Sottil), con l’ex Milan che ha una clausola attivabile solo a fine campionato e finito da tempo nella lista degli acquisti della stessa Inter. Infine una doppia curiosità: a guardare il match in tribuna pure il Ct della Nazionale Spalletti, Leonardo e il nuovo presidente della Lega Simonelli.