Allegri al Milan, deciso il primo colpo: arriva dal Borussia Dortmund

Massimiliano Allegri può a sorpresa far ritorno in Serie A e nello specifico al Milan ed arriva la decisione sul primo colpo in estate. Occhi in casa Borussia Dortmund per un rinforzo che potrebbe essere molto importante per l’economia dei rossoneri.

Sono momenti a dir poco decisivi per i rossoneri, dal momento che devono lasciarsi alle spalle una stagione totalmente fallimentare da dimenticare. E’ stato, infatti, sbagliato praticamente tutto quello che si poteva sbagliare. Dalla scelta di Paulo Fonseca fino ad arrivare a quella di Sergio Conceicao, senza dimenticare anche alcune decisioni che non hanno avuto riscontri sul campo in sede di calciomercato. Per la prossima stagione non si può sbagliare il tecnico e con lui andrà poi concordato il mercato che sarà fondamentale per la rinascita.

In tal senso, sono tanti i nomi che la dirigenza del Milan sta valutando. A partire da Antonio Conte, per il quale però la strada è a dir poco in salita visto che ha un contratto blindato con il Napoli e ci sta già provando anche la Juventus. In tal senso, attenzione al ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, che sarebbe una soluzione sicuramente suggestiva ed affascinante. In tal senso, pare che il primo colpo per convincere il tecnico toscano possa arrivare direttamente dal Borussia Dortmund.

Allegri al Milan, arriva il suo pupillo per convincerlo

Come è noto, la parentesi di Sergio Conceicao al Milan si è di fatto già concluso, con l’addio che a meno di un tracollo si concretizzerà a fine stagione di fatto. In tal senso, sarà fondamentale per i rossoneri la scelta relativa al tecnico. In tal senso, stando a quanto raccontato da MilanLive, il Milan potrebbe seriamente puntare su Massimiliano Allegri ed in tal senso attenzione a quello che può essere il primo colpo. Nel mirino, infatti, ci sarebbe un vecchio pupillo dell’ex Juventus, vale a dire Emre Can.

Oltre a Chiesa ed a Kulusevski, il Milan a quanto pare ha messo gli occhi sul capitano del Borussia Dortmund, che rappresenta un calciatore capace di ricoprire più ruoli e di dare una straordinaria solidità al reparto di centrocampo ed in generale a tutta la squadra. Il suo arrivo sarebbe a dir poco gradito ad Allegri, che con lui ha già lavorato ai tempi della Juventus con ottimi risultati.

Classe 1994, Emre Can ha il contratto in scadenza nel 2026 e, complice anche la sua età, può essere un colpo a costi piuttosto contenuti. Sarebbe a dir poco prezioso per il nuovo Milan, dal momento che può agire sicuramente da mediano, ma anche da difensore centrale ed all’occorrenza anche da interno di centrocampo.