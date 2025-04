Milan, non solo Chiesa: nuovo colpo dalla Premier

Il Milan è al lavoro per ingaggiare i migliori calciatori in vista della prossima stagione. La delusione è stata tanta negli ultimi mesi: spunta l’intreccio dalla Premier dopo Federico Chiesa

L’esterno offensivo del Liverpool è pronto a fare il suo ritorno in Serie A per accettare la nuova destinazione chiamata Milan. Pochi minuti fa è arrivato un nuovo colpo di scena per il trasferimento in rossonero di un nuovo top player: spunta la verità a sorpresa.

Saranno ore decisive per conoscere il nome del nuovo direttore sportivo del Milan. Fabio Paratici era davvero ad un passo dai rossoneri, ma la trattativa è saltata nelle ultime ore. Un momento decisivo in casa rossonera per sognare subito in grande: non solo Chiesa nel mirino in vista della prossima stagione, ecco l’intreccio suggestivo in casa Tottenham.

La dirigenza del Milan non vede l’ora di programmare la prossima stagione per tornare alla ribalta dopo una stagione deludente sotto ogni punto di vista. C‘è aria di nuova rivoluzione in casa rossonera per brillare nuovamente anche in campo europeo. Urgono rinforzi di prima fascia per ridare entusiasmo a tutto l’ambiente milanista: ecco la nuova mossa a sorpresa dalla Premier League.

Calciomercato, arriva il nuovo attaccante dalla Premier

Un nuovo annuncio decisivo dal top club inglese dopo l’accostamento di Chiesa. L’esterno offensivo del Liverpool non vede l’ora di brillare nuovamente in Serie A: ecco l’intreccio da urlo.

Come svelato dal portale su X, Football Transfer News, il Milan è molto attivo sul fronte calciomercato per chiudere l’affare Kulusevski dal Tottenham. L’attaccante svedese è pronto a tornare in Serie A dopo l’exploit ai tempi della Juventus dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Atalanta.

Anche il Napoli continua a seguire a lungo l’esterno offensivo del Tottenham. Ecco il nuovo colpo di scena in vista della prossima stagione: Kulusevski vorrebbe tornare così a brillare nel campionato italiano dopo gli anni in Premier League. Il Milan potrebbe pensare a lui in caso di mancato riscatto di Joao Felix e del possibile addio di Rafael Leao.

Il talentuoso giocatore svedese è stato nel mirino dei diversi top club italiani, ma in estate potrebbe arrivare il trasferimento a titolo definitivo. Saranno ore decisive per continuare a sognare in grande, ma prima va annunciato il nuovo direttore sportivo del Milan. Un nuovo annuncio decisivo in ottica futura per tornare a brillare in alto.