Juve-Milan verso il futuro: strappano il gioiellino al Tottenham

Occhi in Inghilterra per due big del calcio italiano che studiano eventuali mosse per una promessa degli Spurs

Il mercato degli ultimi anni sta andando sicuramente nella direzione di investire su giovani talenti per valorizzarli e creare così un asset per la società, che può scegliere di rivenderli e poi reinvestire. Oppure appunto di renderli un patrimonio tecnico, il che avviene un po’ meno di frequente. Di sicuro i vivai sono un valore aggiunto e in Italia si sta provando a tornare in quell’ottica, anche se i risultati per ora non sono di livello particolarmente elevato.

Ma è questa la strada migliore anche per curare i bilanci e abbassare il monte ingaggi, elemento su cui adesso tutti i club sono costretti a concentrarsi, soprattutto le big che fino a qualche anno fa si sono ‘scatenate’ in tal senso. Juve e Milan, ma ora anche Inter e Roma, stanno cercando di costruire una base solida pescando magari qualche giovane interessante oltre che calciatori affermati. Gli occhi sono anche all’estero e non solo in casa propria, ad esempio in Inghilterra. Secondo il ‘Daily Mail’, infatti, entrambi i club sarebbero sulle tracce di un giovanissimo talento del Tottenham, ovvero Ellis Lehane. Si tratta di un giovanissimo attaccante nato nel 2006, che per gli Spurs è uno dei calciatori su cui poter investire insieme a un’altra nidiata di gioiellini tra i quali spicca ovviamente Mathys Tel. Anche se in questo caso serve sborsare un bel gruzzoletto al Bayern Monaco.

Juve e Milan, occhi sul giovanissimo Lehane del Tottenham

Ellis Lehane è invece uno dei talentini cresciuti nell’Academy del Tottenham, con l’under 18 ha segnato 6 gol in 10 partite e ha già pure tre presenze in Premier League 2. Gli Spurs negli ultimi mesi hanno deciso nella loro politica societaria di valorizzare proprio il settore giovanile o anche ingaggiati dall’esterno, e non a caso tanti ragazzi stanno esordendo con Postecoglu. In primis Will Lankshear e Mikey Moore, spuntati dall’Academy, e ancora Archie Gray, Lucas Bergvall, Mathys Tel, Wilson Odobert e Yang-Min Hyeok che sono tutti under-20.

Senza dimenticare la futura firma di Mason Melia, 2007 irlandese che sarà del Tottenham solamente dal primo gennaio 2026. Normale però che tanti ragazzi possano attirare le attenzioni di altri club, come appunto nel caso di Ellis Lehane per cui secondo il Daily Mail Juve e Milan starebbero preparando le loro mosse. Il club londinese, si legge, lo considera un “elemento fondamentale dei loro piani futuri”, avendo anche rifiutato un’offerta del Lecce in questo mercato di gennaio. Lo stesso giocatore ragionerà sul suo futuro, sapendo delle tante opzioni anche nel resto d’Europa ma anche della volontà del suo club di puntare su di lui e sui giovani. Cosa che è accaduta poco e niente negli ultimi anni.