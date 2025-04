Real Madrid, Florentino Perez spiazza tutti: altro big italiano dopo Ancelotti

Sarebbe una scelta dir poco sorprendente quella del numero uno delle ‘Merengues’. Ecco le ultime dalla Spagna

Carlo Ancelotti ha un altro anno di contratto col Real Madrid e ad oggi, stando anche a quanto raccolto da Calciomercato.it qualche settimana fa, intende rispettarlo. La priorità del tecnico emiliano, per il quale si sono mossi i Friedkin, è per l’appunto la permanenza a Valdebebas, ma con Florentino Perez al comando non può avere la certezza di restare sulla panchina delle ‘Merengues’.

In caso di zero titoli, o anche solo in caso di mancata vittoria della Champions, il presidente del club più importante al mondo potrebbe decidere di iniziare un nuovo ciclo con un altro tecnico. In Spagna non escludono però che possa essere lui a decidere di lasciare: ricordiamo che sul tavolo ha sempre una proposta importante per guidare la Nazionale brasiliana.

In realtà pure l’addio al suo staff del figlio Davide, desideroso di cominciare la carriera da primo allenatore, potrebbe spingere l’ex Milan altrove. Sulla panchina del Brasile stesso, oppure chissà anche al ritiro considerato che a giugno compierà 66 anni.

Chi al suo posto? Un nome più di tutti, Xabi Alonso. Soltanto che più fonti, tedesche e inglesi, sostengono che lo spagnolo sia intenzionato a restare al Bayer un altro anno, rimandando ancora il suo ritorno a Madrid. Tra le parti ci sarebbe già un’intesa verbale, ma Alonso vuole ponderare per bene il momento dell’ingresso in quello che è senz’altro uno degli spogliatoi più difficili da gestire.

Dalla Spagna, Conte potrebbe sostituire Ancelotti al Real Madrid

Se non Xabi Alonso, occhio al nome a sorpresa. A tal proposito ‘todofichajes lancia nientemeno che il nome di un altro grande tecnico nostrano: quello di Antonio Conte. Il leccese è da sempre molto apprezzato da Florentino Perez.

Nel 2018, dopo l’addio di Zidane e il no di Allegri, il numero uno del Madrid aveva scelto proprio Conte, poi Sergio Ramos (che aveva conosciuto i ‘metodi’ contiani tramite alcuni colleghi del Chelsea) e qualche altro senatore della squadra si misero di traverso convincendo il presidente a cambiare obiettivo. Venne preso Lopetegui, che durò come un gatto in tangenziale: 3 mesi e appena 14 partite…

Sergio Ramos non è più al Real, mentre Perez è ancora in testa al club, dunque l’apprezzamento potrebbe tornare in auge. Certo, sarebbe sorprendente se decidesse di ripartire proprio da Conte sette anni dopo essersi lasciato convincere a non prenderlo per il post Zidane. Tra l’altro il salentino non è libero come allora, ma ha ancora altri due anni di contratto col Napoli di De Laurentiis, uno dal quale è complicato liberarsi senza conseguenze. Chiedere a Spalletti…