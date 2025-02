Roma, all-in su Ancelotti: dipenderà tutto da Florentino | CM.IT

Le ultime sul futuro del tecnico italiano, oggi sulla panchina del Real Madrid

Dopo una stagione piena di difficoltà e con tre allenatori diversi sulla panchina, la Roma vuole ripartire la prossima estate con un grande, grandissimo nome.

Come accaduto nel 2021 con José Mourinho, i Friedkin cercano una figura di carisma ed esperienza internazionale per tornare a puntare alla zona Champions, un obiettivo che, anche in questa stagione, sembra ormai compromesso. E Carlo Ancelotti è l’uomo che hanno scelto.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i proprietari del club giallorosso si stanno muovendo personalmente per tentare di convincere l’ex allenatore del Milan, la cui volontà, per ora, non è cambiata.

Ancelotti via dal Real Madrid: il punto della situazione

Ancelotti ha un contratto fino al 2026, vuole rispettarlo e, più volte, ha lasciato intendere che, dopo il Real, potrebbe valutare seriamente il ritiro. Va detto, però, che negli ultimi 20 anni ‘Carletto’ ha più volte espresso il desiderio di tornare a Roma (“una squadra e una città che amo tanto”), e proprio su quel desiderio i Friedkin possono provare a fare leva.

Tutto dipenderà dalla volontà di Florentino Pérez e dai risultati di questa stagione. Se il presidente merengue dovesse decidere di esonerare Ancelotti, interrompendo il rapporto con un anno di anticipo rispetto all’accordo attuale, allora il tecnico italiano potrebbe valutare un’ultima, romantica avventura nel nostro calcio. Altrimenti, come ha ribadito nelle ultime settimane, resterà saldamente al timone del club spagnolo. La Roma ci proverà, e ha già presentato un’offerta molto importante dal punto di vista economico e progettuale. Non dimentichiamo, infatti, che Ancelotti è il primissimo nome Ranieri.