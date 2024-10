Maldini intriga Ausilio: la verità sul colpo in attacco dell’Inter | CM.IT

Domenica pomeriggio Piero Ausilio ha fatto capolino nella vicina Brianza: tra i gioielli del Monza sotto osservazione del Ds dell’Inter c’è anche Daniel Maldini

Del blitz di Piero Ausilio all’U-Power Stadium vi abbiamo raccontato domenica, con il Ds dell’Inter a visionare diversi gioielli del Monza nel match poi pareggiato dalla squadra di Nesta contro la Roma.

Oltre ad Andrea Carboni, Bondo e l’autore del pareggio Dany Mota, sulla lista degli uomini mercato di Viale della Liberazione figura anche Daniel Maldini. Nome certamente suggestivo e che fa un certo effetto se accostato ai nerazzurri, considerando il passato di una leggenda milanista come il papà Paolo. Il figlio d’arte ha catturato l’attenzione dell’Inter dopo la crescita esponenziale nell’ultimo anno con la casacca del Monza, anche se al momento c’è da registrare solo un semplice apprezzamento e niente di più da parte della dirigenza campione d’Italia come appreso da Calciomercato.it. Maldini jr fa parte di una lunga lista di profili monitorati dall’Inter e che Ausilio domenica ha voluto osservare dal vivo facendo capolino nella vicina Monza.

Calciomercato Inter, rebus tattico per Maldini nello spartito di Inzaghi

Maldini si sta mettendo in grande evidenza con il Monza dalla metà della scorsa stagione, quando l’ex Adriano Galliani strappò al Milan il prestito del 23enne fantasista.

Un bottino di 4 reti e 2 assist sotto la guida di Palladino per il figlio d’arte, in estate tornato in Brianza ma stavolta a titolo definitivo dopo la decisione del ‘Diavolo’ di non puntare su di lui con l’avvento in panchina di Fonseca. Maldini ha firmato un contratto fino al giugno 2026 (con opzione per un altro anno) con il Monza, mentre il Milan si è riservato una percentuale alta vicina al 50% sulla futura rivendita. Il trequartista classe 2001 ha iniziato col piede giusto anche questa stagione, guadagnandosi stabilmente un posto da titolare con il nuovo tecnico Nesta e inoltre la convocazione in Nazionale del Ct Spalletti. La valutazione di Maldini è lievitata oltre i 10 milioni di euro, catturando inevitabilmente l’attenzione di diverse big dopo i sondaggi estivi di Atalanta e Lazio.

Adesso anche l’Inter potrebbe farci un pensierino per età e prezzo contenuto, anche se le caratteristiche tecnico-tattiche del numero 14 del Monza sarebbero poco congeniali per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. La dirigenza di Viale della Liberazione inoltre valuterà la prossima estate un possibile rientro in pianta stabile ad Appiano Gentile di Valentin Carboni, profilo (a parte il piede di riferimento) simile e Daniel Maldini, senza considerare l’interesse concreto dei nerazzurri per un altro prototipo di attaccante come i vari David, Castro e Raspadori.