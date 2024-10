C’è Ausilio per Monza-Roma: i potenziali obiettivi di mercato dell’Inter | CM.IT

Finisce 1-1 il posticipo tra Monza e Roma: avvistato anche il Ds dell’Inter Piero Ausilio sulle tribune dell’U-Power Stadium

Il fanalino di coda Monza ferma la Roma nel posticipo della settima giornata del campionato di Serie A, con Nesta e Juric pericolanti in panchina.

Come raccolto da Calciomercato.it ad assistere alla sfida dell’U-Power Stadium c’era anche Piero Ausilio, Ds dell’Inter, ieri vittoriosa per 3-2a San Siro contro il Torino. Il capo dell’area tecnica nerazzurra ha approfittato della giornata libera e della sfida nella vicina Monza per dare un’occhiata a dei potenziali obiettivi di mercato per i campioni d’Italia nelle prossime finestre tra gennaio e soprattutto giugno. Nei mesi scorsi, prima dell’arrivo in difesa di Palacios, l’Inter aveva chiesto informazioni per Andrea Carboni, in estate richiesto anche dalla Fiorentina dell’ex Monza Palladino ma alla fine blindato in Brianza da Adriano Galliani.

Carboni, Bondo e Mota: gli occhi di Ausilio e dell’Inter sui gioielli del Monza

Oltre al difensore mancino di scuola Cagliari, da non escludere che gli occhi di Ausilio si siano posati anche su Warren Bondo, rivelazione del Monza la scorsa stagione e che si sta mettendo in evidenza anche sotto la gestione Nesta.

Per il mediano francese classe 2003 potrebbe inscenarsi un derby di mercato con il Milan, visto che Bondo risulta sul taccuino della dirigenza rossonera. Per quanto riguarda l’attacco, invece, Dany Motta potrebbe aver catturato l’attenzione di Ausilio tra i gioielli della formazione brianzola. Il portoghese, che ha lampi da campione ma anche lunghe pause nel corso del campionato, è l’uomo delle grandi serate con la maglia del Monza e aveva colpito proprio l’Inter nelle scorse settimane con un eurogol di testa.

Mota – autore della rete del pareggio oggi contro la Roma – potrebbe essere un’alternativa low cost in attacco per i campioni d’Italia (prezzo intorno ai 10 milioni di euro e contratto in scadenza nel 2027) con l’addio di Arnautovic e Correa a fine stagione.