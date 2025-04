Kolo Muani ancora in Serie A: scelta la grande rivale della Juve

L’attaccante francese è partito fortissimo, per poi spegnersi. Con Tudor è finito alle spalle di Vlahovic e ora la sua conferma a Torino è molto in bilico

Kolo Muani si è fermato a Como. Sul lago la seconda e ultima doppietta in bianconero, ma anche gli ultimi 2 gol, dei 5 totali realizzati, con la maglia della Juventus che veste dallo scorso gennaio. Sembrava fosse l’uomo della provvidenza, quello in grado di far svoltare la squadra di Thiago Motta, ma alla fine è stata solo una illusione.

Eccetto le prime quattro partite, Muani non ha trascinato. Anzi, si è fatto travolgere dagli enormi problemi tattici e di spogliatoio che aveva la Juve di Motta, e che forse ha in parte ancora quella di Tudor. Ovvero l’allenatore che può decretare la fine della sua esperienza torinese.

Il croato gli ha preferito Vlahovic nelle prime due uscite – a Roma non è nemmeno entrato – da tecnico bianconero e Giuntoli, così come per Cisco Conceicao, potrebbe fregarsene degli accordi raggiunti (verbale quello col PSG) o delle strette di mano optando per la sua non permanenza a Torino anche in caso di qualificazione alla prossima Champions.

Kolo Muani, addio Juve ma resta in Serie A

Ma il futuro di Kolo Muani potrebbe essere ancora in Serie A. Come si evince dall’esito del sondaggio X di Calciomercato.it, per il 32,1% dei nostri utenti l’attaccante vice campione del mondo farebbe comodo nientemeno che al Milan, sicuramente insoddisfatta del rendimento fin qui del messicano Gimenez.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#KoloMuani, #Conceicao e #Veiga rischiano di non essere riscattati dalla #Juventus: in caso di mancata permanenza, a quale rivale farebbero più comodo in Serie A? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 8, 2025

Anche per Conceicao il futuro potrebbe parlare ancora italiano. Per la medesima percentuale, l’esterno figlio d’arte servirebbe al Napoli di Conte (o chi per lui). Molto più che alla Roma, mentre – restando e chiudendo in tema mancati riscatti – Veiga all’Inter è un’opzione che ha invece preso pochi voti. Esattamente il 14,3%. Insomma, per il post Acerbi meglio puntare su altro…