Inzaghi esulta: “Non pensiamo al risultato. Così abbiamo battuto il Bayern”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine del match di Champions League, in Germania, contro i bavaresi

L‘Inter vince e continua a sognare la Champions League. La squadra di Simone Inzaghi si è imposta per 2 a 1 contro il Bayern Monaco, portando a casa il primo round dei Quarti di finale.

Il tecnico dei nerazzurri è ovviamente più che soddisfatto della prestazione della sua squadra, che si è imposta grazie alle reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi.

Non si parla di singoli nell’analisi della partita, per Inzaghi tutti sono ampiamente promossi: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi – afferma subito il tecnico dei campioni d’Italia ai microfoni di Sky Sport -. Più che sul risultato dovremmo soffermarci su come abbiamo giocato, ma ora la testa deve andare alla sfida del ritorno, quando torneremo ad affrontare una squadra forte come quella tedesca”.

Bayern Monaco-Inter, Inzaghi: “Le reti fanno capiremo cosa volevamo”

L’Inter oggi ha così scritto una pagina importante della propria storia. Una pagina che porta la firma di Simone Inzaghi:

“E’ stata una partita di grandissimo spessore – prosegue il mister -, abbiamo fatto qualcosa di importante, ma serve dar seguito a questo risultato con la sfida di ritorno. L’Inter tecnicamente ha giocato molto ben, basta vedere i gol che abbiamo fatto. La rete di Frattesi è stata meravigliosa”.

Poi il mister prima di chiudere l’intervista svela il segreto che ha portato l’Inter al successo contro il Bayern Monaco: “Nel tempo che abbiamo avuto per prepararla ci siamo detti che dovevamo avere la personalità per togliere il possesso ai tedeschi -. Siamo stati lucidi e concentrati. La rete al 90esimo fa capire che volevamo giocarcela fino alla fine e così è stato”.