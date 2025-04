Maldini-Milan, la rabbia del CT e l’annuncio su Conte: “In pochi lo dicono

La scelta del Milan su Paolo Maldini e il futuro di Antonio Conte: parla il ct della Nazionale italiana

Allo stadio San Siro si è svolto l’evento organizzato da Il Foglio, a cui hanno partecipato tantissimi esponenti del mondo dello sport italiano. Dal presidente del Milan Scaroni, a Marotta, fino al vertice del calcio italiano Gravina.

Proprio il club rossonero è ad oggi al centro del dibattito per una stagione disastrosa, specialmente per le scelte fatte dalla dirigenza, che non si sono rivelate quelle giuste. Al di là del mercato, delle delusioni come Morata o Joao Felix, anche le decisioni su chi affidare la panchina del Milan non sembrano esser state quelle giuste. E ora la squadra sta terminando sotto la guida di Conceicao, già consapevole che non proseguirà il suo percorso a Milano.

Pozzecco critica il suo Milan: “Com’è possibile che Maldini non sia in società”

Il commissario tecnico della Nazionale di basket Gianmarco Pozzecco, noto tifoso del Milan, ha risposto a margine dell’evento a qualche domanda dei colleghi presenti a San Siro. Il coach si è esposto sulla figura di Paolo Maldini, ex dirigente del Milan, andato via per incomprensioni con l’attuale proprietà rossonera: “In pochi lo dicono: ma come è possibile che Maldini non sia all’interno del Milan? Non solo per quello che ha fatto da giocatore, ma anche da dirigente”.

Pozzecco difende anche l’operato di Pioli: “Maldini è una persona indiscutibile, tutti i suoi ex compagni l’hanno sempre adorato. Da dirigente ha vinto uno Scudetto con Pioli, altro elemento estremamente importante…Non sono competente di calcio, ma lo sono di sport. E le dinamiche sono sempre le stesse”.

Poi l’allenatore azzurro si è sbilanciato sulla vittoria dello Scudetto tra Inter e Napoli: “Lo Scudetto lo vince il Napoli, anche se Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. Il campionato lo vincerà il Napoli perché secondo me Conte è di un’altra categoria”.

Alla domanda diretta se vede bene Antonio Conte nel suo Milan, Pozzecco supera l’ostacolo con un buon dribbling: “Il Napoli può arrivare in fondo e giocarsela e alla fine vincere. Grazie anche a quel popolo che diventa un valore aggiunto inestimabile. Conte secondo me deve allenare una squadra top nel Mondo”.