Conceicao boccia le due punte e annuncia un’altra assenza: “E’ out, c’è una difficoltà ” LIVE

Le dichiarazioni della vigilia in conferenza stampa del tecnico portoghese in vista della sfida contro l’Udinese di domani

E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri domani affronteranno l’Udinese per la trentaduesima giornata di Serie A.

Una Serie A che ha davvero poco da dare al Diavolo, che ormai da giorni ha smesso di sognare la qualificazione in Champions League. Il Milan deve, però, provare a chiudere la stagione nel miglior modo possibile per non sprofondare ancora più in classifica: “Penso che bisogna guardare ogni giorni per lavorare e migliorarsi. E dopo dobbiamo guardare a domani, a focalizzarci su questo e non pensare troppo in avanti, a cosa succederà, cosa c’è da prendere, cosa conquistare. Ci sono da conquistare 3 punti importanti a Udine. E’ ovvio che non sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino a questo momento”.

Ovviamente domani non ci sarà Walker: “Non sappiamo ancora quando tornerà, sicuramente giocherà qualcun altro al suo posto. Florenzi? Va gestito con il bilancino. Ha uno spirito fantastico, la difficoltà è che non si allena tutti i giorni. è importante per il gruppo. Spero possa riuscire ad aiutare la squadra presto”.

La conferenza di Conceicao

Ma Kyle Walker non è l’unico calciatore che mancherà contro l’Udinese domani sera. Il Milan dovrà fare i conti con una pesante assenza in attacco.

“Posso dirvelo, Gimenez non ci sarà“, prosegue Sergio Conceicao, che esclude, poi, l’utilizzo delle due punte Abraham e Jovic insieme: “Non siamo una squadra pronta per giocare con il 4-4-2. Non siamo così solidi per stare in campo con due punte e Rafa Leao. Stiamo lavorando. Jovic? con me ha giocato, in questo momento ci dà da qualcosa ed è a disposizione come tanti altri”.

La conferenza si chiude con una considerazione sul pareggio contro la Fiorentina: “A me non piacciono le partite in cui si possono fare e prenderne tanti gol. Io preferisco vincere 1 a 0. Stiamo lavorando sulla consistenza che bisogna avere in tutta la partita”, ha concluso Conceicao.