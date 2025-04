Gasperini, ribaltone clamoroso: “Consigliato da Tudor” | ESCLUSIVO

Dal futuro del tecnico dell’Atalanta al nuovo Ds del Milan passando per l’attuale allenatore della Juventus. Le ultime di calciomercato sul nostro canale Youtube

Nuova puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube. Dal futuro di Gasperini al Milan passando per Tudor, è sempre mercato.

Con il nostro ospite, Filippo Maggi de ‘L’Eco di Bergamo’, siamo partiti dalla crisi dell’Atalanta: “Quando accarezzi da vicino un traguardo come lo scudetto, dopo la sconfitta contro l’Inter ti ritrovi poi a fare i conti con la realtà. Arrivi da un anno in cui hai vinto un titolo e inizi ad avere le nevrosi di un ambiente chiamato a riconfermarsi, così è difficile”.

Secondo Maggi la crisi di Retegui e compagni “non è correlata alle dichiarazioni di Gasperini sul futuro, anche perché non sarei stupito se poi a conti fatti si andasse avanti un altro anno. Questo è stato un anno difficile, con tante tensioni, tante voci e tante scontentezze anche a livello di ambiente. L’Atalanta ha cambiato il suo status”.

Gasperini via dall’Atalanta a giugno? “Non sono cosi sicuro…”

A proposito del futuro di Gasperini, il collega che segue da vicino le vicende atalantine non esclude la permanenza del tecnico sulla panchina nerazzurra: “Lui è una persona che ama lavorare e non credo che voglia stare un anno fermo. In questo momento non credo sia così facile per lui, ci sono stati dei discorsi tramite persone a lui vicine, ma di fondo c’è anche il fatto che lui ha un altro anno di contratto e con un ingaggio pesante”.

Quindi “o l’Atalanta deciderà di andare con una scelta forte come l’esonero”, oppure “la situazione non sarà così scontata come viene servita adesso in giro. Io non sono così sicuro che a giugno ci sarà un altro nome“.

D’Amico per il Milan: “Furlani lo stima”

Dall’Atalanta potrebbe andarsene anche il Ds, Tony D’Amico, nel mirino del Milan: “I rapporti con D’Amico, sia per quanto concerne la proprietà sia con Gasperini, sono molto buoni. Se davvero dovesse essere lui il prescelto del Milan, e su questo confermo che c’è una stima personale forte da parte di Giorgio Furlani, allora si cercherebbe di trovare una soluzione. Fino a qualche giorno fa, con Paratici che sembrava essere in vantaggio, vi do per certo che lui era molto convinto e contento di proseguire a Bergamo con l’Atalanta”.

Ma se Gasperini andasse via, chi al suo posto? Maggi tira fuori il nome di Tudor: “Se non fosse andato a Torino, ci sarebbe stato lui in pole position. Il croato permetterebbe di non dare una rottura con le impostazioni di questi nove anni di Gasperini, e poi c’è un rapporto di grande stima con Tony D’Amico. Ad esempio, sull’arrivo di Kolasinac ha giocato un ruolo importante anche l’allenatore della Juventus, che lo ha consigliato caldamente all’Atalanta”.

Un nome ‘caldo’ è quello di Thiago Motta, rimpiazzato proprio da Tudor sulla panchina bianconera e ‘figlioccio’ di Gasperini: “Circola il suo nome a Bergamo, ma ora è tutto troppo fresco per essersi concretizzato in un vero e proprio incontro. Poi la mia sensazione personale è che dopo Gasperini possa arrivare un tecnico straniero, anche se il termometro del nostro calcio ha dimostrato che affidarsi a uno straniero non è mai facile”.