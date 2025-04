PAGELLE E TABELLINO BODO/GLIMT-LAZIO 2-0: Vecino sbaglia tutto, Baroni male e graziato

Voti e tabellino del match dell’Aspmyra Stadion valido per l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2024/25

BODO/GLIMT

Haikin sv

Sjovold 6,5

Gundersen 6,5

Bjortuft 6,5

Bjorkan 7

Evjen 7

Berg 7

Saltnes 7,5

Blomberg 6,5

Hogh 6,5. Dall’81’ Hermersen sv

Hauge 6,5

All.: Knutsen 7,5

LAZIO

TOP Mandas 7: se la Lazio ha ancora qualche speranza lo deve solo e soltanto a lui.

Marusic 5

Gila 5

Romagnoli 5

Hysaj 4,5. Dal 46′ Lazzari 5,5

Guendouzi 5

FLOP Vecino 4: peggiore in campo per distacco in una partita dove c’è stato più o meno l’imbarazzo della scelta. Costantemente fuori posizione, in ritardo su ogni pressione, approssimativo anche a livello tecnico, errori a profusione in uscita e assente in una altrettanto assente fase offensiva della Lazio. Fisicamente continua a essere in ritardo, è un disastro su tutta la linea.

Isaksen 4,5. Dall’81’ Tchaouna sv

Pedro 5,5. Dal 63′ Castellanos 5,5

Zaccagni 5. Dall’81’ Noslin sv

Dia 4,5. Dal 46′ Dele-Bashiru 5

FLOP All.: Baroni 4: in una partita del genere tante se non tantissime responsabilità non possono che andare all’allenatore. Una delle partite peggiori della stagione, ma era forse la più importante, o quasi. La prestazione della Lazio è impresentabile, sembra preparata male e letta allo stesso modo. Sempre in ritardo su ogni uscita, ogni pressione, con un buco costante a centrocampo mai riparato. Un tiro in porta su 6 totali contro i 6 nello specchio dei norvegesi su 18 totali: due miracoli (e mezzo) di Mandas e l’imprecisione – a volte clamorosa – del Bodo fanno sì che lo 0-2 sia addirittura una grazia. In tanti frangenti la Lazio è stata presa a pallate. Nel pregara ha detto che la prossima partita, ovvero il derby, è figlia di quella di stasera. Deve pregare di sbagliarsi. E al ritorno serve un miracolo.

Arbitro: Michael Oliver 5,5

Il tabellino di Bodo/Glimt-Lazio 2-0

Marcatori: 47′ Saltnes (B), 70′ Saltnes (B)

Ammoniti: Zaccagni (L), Castellanos (L), Romagnoli (L)

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes (dall’86’ Brunstad Fet); Blomberg (dall’86’ Maatta), Hogh, Hauge.

A disp.: Faye Lund, Brondbo, Nielsen, Moe, Brunstad Fet, Helmersen, Maatta, Sorli, Hansen.

All.: Knutsen

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj (46′ Lazzari); Guendouzi, Vecino; Isaksen (81′ Tchaouna), Pedro (63′ Castellanos), Zaccagni (81′ Noslin); Dia (46′ Dele-Bashiru).

A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Tchaouna, Noslin.

All.: Baroni.

Arbitro: Michael Oliver; Assistenti: Stuart Burt -James Mainwaring; IV Uomo: Andrew Madley; VAR: Jarred Gillett; AVAR: Stuart Attwell