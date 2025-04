Lautaro Martinez via per 100 milioni: la decisione è presa

Le ultime sull’attaccante argentino, protagonista del match contro il Bayern Monaco, in Champions League: La scelta è stata presa

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo una stagione praticamente perfetta. I nerazzurri al 10 aprile sono ancora in lotta per tutti gli obiettivi.

Dopo la vittoria a Monaco, grazie alle reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi, la qualificazione in semifinale di Champions League è sempre più vicina. Il sogno di giocare nuovamente in Germania, l’ultimo atto della competizione, dunque, è davvero vivo, come quello di conquistare lo Scudetto.

Nonostante il pareggio contro il Parma, Thuram e compagni hanno, infatti, mantenuto la testa della classifica. C’è poi la Coppa Italia, con il discorso qualificazione totalmente aperto: a separare l’Inter da un’altra finale c’è il Milan, che all’andata ha fermato i nerazzurri sul pareggio.

L’Inter, dunque, sogna il triplerà e fa parlare di se in giro per l’Italia, ma anche per il mondo, mettendo in mostra tutti i suoi grandi giocatori. Martedì in Germania sono diversi i calciatori che hanno fatto bene.

Super Inter, via per 100 milioni: Lautaro Martinez è la scelta

La Uefa ha deciso di premiare Bastoni come miglio calciatore della sfida contro il Bayer Monaco, ma ad aver fatto la differenza sono stanti in tanti.

Di sicuro ci sono riusciti Sommer, Acerbi e Mkhitaryan: lo svizzero, l’italiano e l’armeno, però, non hanno certo mercato per via dell’età. Gli elementi, dunque, più apprezzati sono certamente altri.

In primis Barella, che continua ad essere particolarmente stimato in Premier League. Ma l’ex Cagliari non è il solo. Così la redazione di Calciomercato.it, ha chiesto ai propri utenti di X, per quali altri big, ambiti all’estero, varrebbe la pena spendere 100 milioni di euro.

A vincere è stato Lautaro Martinez, che ha raccolto il 38.7% dei voti, precedendo proprio Alessandro Bastoni, che come detto è stato eletto miglior giocare di Bayern Monaco-Inter. Alle loro spalle si è piazzato Marcus Thuram, che però non è andato oltre il 22,6%. Ultima scelta Federico Dimarco, con il 9.7%