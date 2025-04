Milan, Theo Hernandez ai saluti: finanzia il colpo dalla Premier

Il Milan si prepara a dire addio a Theo Hernandez e la decisione sembra essere stata presa in tal senso. La cessione del francese può finanziare il colpo a sorpresa dalla Premier League. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Tra le grandi delusioni di questa stagione per i rossoneri non si può non annoverare Theo Hernandez. Nei momenti di difficoltà, infatti, esattamente come Rafa Leao, non si è mai realmente trascinato la squadra sulle spalle come ci si aspetterebbe da un calciatore che ha le sue qualità. Anche come atteggiamento e come espressione sul volto, sembra essere un lontano parente di quello visto fino a poco tempo. A conferma del fatto che qualcosa si sia rotto tra lui ed il Milan. O almeno così sembra all’apparenza.

Probabilmente, un po’ come accaduto al Napoli un anno fa, la situazione che si è creata nel gruppo ha portato ad una annata disastrosa ed in estate potrebbe seriamente essere tempo di rifondazione. Tale rifondazione per il Milan parte in maniera inevitabile, ancor di più senza la Champions League, dalla cessione di Theo Hernandez e dai soldi che potrebbero arrivare. Ed in tal senso la strada sembra tracciata. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Theo Hernandez ai saluti: la decisione è presa

A fare il punto sul difensore francese con un passato anche al Real Madrid è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. A quanto pare, infatti, il Milan ha deciso di non proseguire il suo rapporto con Theo Hernandez. Per questo motivo non ci sarà alcun rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 a causa delle richieste economiche ritenute eccessive da parte del club presentate dal calciatore. Ed anche in assenza di offerte, si andrà avanti in questo modo salutandolo poi tra un anno a zero.

Per questo motivo, però, ancor di più visto il peso specifico che ha all’interno della rosa, serve che il Milan faccia un investimento molto mirato per sostituirlo. Ancor di più viste le voci insistenti che vogliono Theo Hernandez alla Juventus. Va proprio in questa direzione la voce di qualche giorno che voleva il Milan interessato ad un talento del Crystal Palace. Si tratta di Tyrick Mitchell, roccioso laterale sinistro attualmente in Premier League e che ha tutto per raccogliere l’eredità del numero 19 dei rossoneri.

A raccontare la notizia per la prima volta è stato Team TALK, con il calciatore che ha il contratto in scadenza questa estate e che quindi può essere un ottimo colpo anche per le finanze del club. Il valore di mercato per Mitchell, secondo Transfermarkt, si aggira intorno ai 25 milioni di euro.