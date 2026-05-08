Ausilio alla Roma, cambia tutto subito: “Accadrà nelle prossime settimane”

Il Ds ha solo un altro anno di contratto con l’Inter

La Roma è in cerca di nuovo Direttore sportivo e nelle scorse ore nella Capitale è circolato anche il nome di Piero Ausilio, fresco di vittoria dello Scudetto con l’Inter. È il terzo del dirigente di Cinisello da quando è Ds nerazzurro, ovvero dal febbraio 2014.

Una vita all’Inter, se si considera che è approdato ad Appiano – nel club allora ancora di Massimo Moratti – nell’ormai lontano 1998. È così forte il suo legame coi nerazzurri, ma anche con Milano, che all’inizio di questa stagione ha definitivamente respinto una ricchissima offerta dell’Al-Hilal, la squadra che è andato ad allenare Simone Inzaghi.

La Roma ha praticamente zero chance di ingaggiare Ausilio, ammesso che il nome del dirigente interista sia davvero sulla lista dei Friedkin. Il profilo sarebbe senz’altro quello ideale: ancora un manager giovane ma già con grande esperienza e agganci a livello internazionale. Ma a meno di clamorose sorprese, il suo futuro sarà ancora all’Inter.

Marotta non intende perdere il suo braccio destro. Come scrive ‘Tuttosport’, “per Ausilio si prospetta all’orizzonte il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Nelle prossime settimane partiranno i dialoghi per blindarlo col rinnovo. Da definire ancora la nuova durata del legame, che presumibilmente potrebbe essere fino al 2029“.

Fino al 2029 dovrebbe firmare anche il più stretto collaboratore di Ausilio, ovvero il vice Ds Baccin il quale si occupa soprattutto della seconda squadra.