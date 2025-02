Theo Hernandez al posto di Cambiaso: nuovo ribaltone alla Juve

Il terzino del Milan e il jolly della Juventus saranno nuovamente protagonisti del prossimo mercato estivo

Il Milan rifila un tris di reti alla Roma e sfoggia i nuovi acquisti Gimenez e Joao Felix, con quest’ultimo autore dello scavetto che ha chiuso la contesa in favore dei rossoneri.

Il ‘Diavolo’ torna a sorridere dopo i rimpianti nel derby e conquista l’accesso alle semifinali di Coppa Italia dove incrocerà una tra Inter e Lazio. Intanto a Milanello continua a tenere banco il futuro di Theo Hernandez, con il francese finora protagonista mancato a fronte di una stagione deludente e sotto i suoi abituali standard. L’ex Real Madrid sta faticando anche sotto la gestione Conceicao, dopo le frizioni con l’ex tecnico del Milan Fonseca.

Le prestazioni di Theo non stanno convincendo la piazza e soprattutto la dirigenza, che ha bloccato al momento le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2026. Se ne riparlerà più avanti, con il Milan adesso concentrato sul campo dopo un’imponente campagna acquisti nel mercato invernale e con l’obiettivo in particolare di conquistare in campionato un posto nella prossima Champions League.

Calciomercato Milan, il Manchester City sfida il Real Madrid per Theo Hernandez

La situazione di Theo Hernandez è delicata, considerando che in estate sarà a un solo anno dal termine del suo accordo con il ‘Diavolo’. Senza prolungamento il terzino francese rischierebbe di salutare i rossoneri a parametro zero, scenario che ovviamente la dirigenza di Via Aldo Rossi vuole scongiurare nei prossimi mesi. Il punto d’intesa però per il rinnovo è lontano, con l’entourage di Theo che ha richiesto un ingaggio da 7 milioni netti a stagione, di gran lunga ai 4 milioni di euro che il giocatore percepisce attualmente.

Le trattative sono perciò in fase di stallo e della situazione potrebbero approfittarne diverse big d’Europa. Ad iniziare dal Real Madrid, nuovamente sulle tracce del terzino classe ’97 per un ipotetico ritorno alla ‘Casa Blanca’. Inoltre negli ultimi tempi è concreto anche l’interesse del Manchester City, come riporta Oltremanica il portale ‘TeamTalk’. Il club inglese non ha affondato a gennaio per Cambiaso e Theo Hernandez nel prossimo mercato estivo sarebbe l’alternativa principale se dovesse fallire nuovamente l’assalto al jolly della Juventus. Potrebbe esserci quindi un nuovo colpo di scena sul futuro del nazionale azzurro, che nelle scorse settimana sembrava a un passo dal volare alla corte di Pep Guardiola.

Tornando a Theo Hernandez, il Milan senza rinnovo sarebbe costretto in estate a chiedere un assegno decisamente più basso rispetto ai 70 milioni di euro della valutazione reale del francese.