Sucic sbarca a Milano: visite in corso e primo assaggio di Inter | VIDEO CM.IT

Il giovane centrocampista croato è sbarcato a Milano per l’iter medico e dal prossimo giugno sarà un nuovo giocatore nerazzurro

Tutto come previsto per Petar Sucic, che questa mattina alle 9 è sbarcato allo scalo di Linate Prime con un volo privato proveniente da Zagabria.

Il centrocampista croato svolgerà in giornata le visite mediche per conto dell’Inter tra la clinica Humanitas di Rozzano e l’idoneità al Coni, prima del passaggio in sede per alcuni aspetti burocratici sul contratto che lo legherà al club campione d’Italia fino al giugno 2030. Sucic, inoltre, in serata sarà molto probabilmente in tribuna al ‘Meazza’ per assistere alla sfida di campionato tra l’undici di Inzaghi e la Fiorentina. Il giovane classe 2003 concluderà la stagione alla corte di Fabio Cannavaro alla Dinamo Zagabria e si trasferirà ufficialmente a Milano nella finestra straordinaria di mercato fissata a inizio giugno, con la possibilità quindi di essere a disposizione per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

🎥 ✈️ #Inter – Lo sbarco a Milano di Petar #Sucic: adesso le visite mediche, stasera invece sarà a San Siro per seguire il match contro la #Fiorentina 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Z1m0RtbjdU — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 10, 2025

L’Inter per il cartellino di Sucic ha sborsato 14 milioni di euro di parte fissa più ulteriori 2,5 milioni di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita vicina al 10%. Il giocatore nato in Bosnia ma di nazionalità croata, andrà così a rinforzare il pacchetto di centrocampo della squadra campione d’Italia, che la prossima estate potrebbe operare un corposo restyling nel reparto con le possibili uscite di Frattesi e Asllani.