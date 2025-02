Colpo Inter, è fatta per Sucic: spunta un dettaglio nell’affare | CM.IT

Nuovo colpo dei nerazzurri, chiuso l’affare per il centrocampista croato classe 2003: spunta una curiosità dell’operazione

L’Inter batte un colpo, specialmente per il futuro: praticamente preso Petar Sucic. Da giorni la società nerazzurra lavorava a quest’operazione, ora arrivata praticamente ai dettagli.

Si tratta di un centrocampista centrale, anche mediano, classe 2003. Nato in Bosnia, ha rappresentato il Paese nelle selezioni giovanili fino all’Under 21, poi la chiamata della Croazia e la decisione definitiva. Ora, di fatto, gioca per gli scaccati. “Il mio grande desiderio è rappresentare la Croazia, la mia patria”, aveva detto qualche mese fa.

Attualmente infortunato, Sucic è fermo ai box per una frattura al metatarso e non ha disputato neanche la vittoriosa partita contro il Milan, che presto diventerà sua rivale. L’operazione con l’Inter è andata spedita negli ultimi giorni e come raccolto da Calciomercato.it mancano solo le visite mediche di rito e le firme sui contratti, che potrebbero arrivare anche nelle prossime ore.

Sucic all’Inter: investimento importante e percentuale sulla vendita

Il giovane centrocampista si legherà ai colori nerazzurri, ma solo dalla prossima estate. Ora resterà alla Dinamo Zagabria, allenata da Fabio Cannavaro. Tra le idee venute fuori da questo affare, c’è anche quella di portare Petar Sucic al Mondiale per club, quando sarà un calciatore dell’Inter a tutti gli effetti e rinforzerà il reparto di mezzo destinato ad avere piccole variazioni per la prossima stagione.

L’Inter pagherà alla Dinamo Zagabria 14,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Inoltre, il club croato otterrà il 10% dalla futura rivendita del cartellino di Sucic. Si tratta di un investimento importante, su un calciatore di prospettiva e che sicuramente può crescere nel calcio italiano.

Sulle tracce di Petar si sarebbero mossi anche il Napoli, il Borussia Dortmund e altri club esteri, ma la società nerazzurra si è mossa in anticipo e con maggior convinzione per chiudere l’affare. Così, Inzaghi avrà una nuova pedina per il futuro. Vedremo come cambierà il suo centrocampo dopo il Mondiale per club che si disputerà negli Stati Uniti al termine della lunga e impegnativa stagione.