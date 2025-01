Inter, fumata bianca Bah-City: pagano la clausola. Sucic verso il traguardo | CM.IT

Gli inglesi pagheranno la clausola del difensore del Valladolid obiettivo dei nerazzurri, ormai prossimi a chiudere per il croato della Dinamo Zagabria

Nel mercato di gennaio potrebbe accadere qualcosa negli ultimi giorni, da Frattesi a un nuovo difensore vista la situazione Acerbi e in caso di un’uscita, come quella di Buchanan. Intanto Ausilio si sta muovendo in vista della prossima stagione. Come appreso da Calciomercato.it da fonti vicine alla Dinamo Zagabria, sta andando in porto l’affare Sucic. Un affare da circa 15 milioni di euro con bonus e, probabilmente, una percentuale (10 o 20%) sulla futura rivendita.

Inter, Sucic ora per giugno

Il centrocampista croato di 21 anni arriverebbe a giugno, così da poter recuperare appieno (a quanto pare gli servono altri due mesi) dall’infortunio al metatarso che lo tiene fuori da fine novembre. Inzaghi potrebbe averlo a disposizione per il Mondiale per Club. Per Sucic si è mosso pure il Napoli, oltre a Borussia Dortmund e altri club esteri, ma l’Inter è stata brava a muoversi in anticipo toccando le corte giuste.

Inter, Bah sarà un giocatore del Manchester City

Da un giocatore in arrivo a un altro che invece sfuma. Parliamo di Juma Bah, che sarà presto di proprietà di uno scatenato Manchester City. Come appreso da CM.IT, in queste ore tutti gli accordi e i dettagli sono stati sistemati, coi ‘Citizens’ che pagheranno la clausola che è di circa 6/7 milioni di euro. Il difensore diciottenne della Sierra Leone piaceva molto all’Inter in ottica prossima stagione, tanto che aveva già ragionato col Monza per un’operazione in sinergia.

I brianzoli lo avrebbero tesserato fino a giugno, avendo libero uno slot per gli extraUE. Ma il club dello sceicco Mansur quando vuole un giocatore, quel giocatore quasi sempre se lo porta a casa. E così sarà per il giovanissimo centrale esploso quest’anno nella Liga, con la maglia del Real Valladolid di Ronaldo ‘Il Fenomeno’ (ma la società è in vendita), il quale lo ha appena riscattato per una cifra irrisoria. L’affare, quindi, lo ha fatto lui per primo.