Inter, avanti tutta per Sucic: ‘assist’ della Dinamo | CM.IT

Anche il Napoli è interessato al centrocampista croato, ma al momento i nerazzurri sono in pole. Conferme sulle cifre dell’operazione

L’Inter stringe per Sucic e in Croazia confermano quanto scritto da Calciomercato.it il 16 gennaio, ovvero che il club di Oaktree vuole perfezionare il tutto non oltre i 15 milioni di euro bonus inclusi. Come appreso ulteriormente da CM.IT, la stessa Dinamo Zagabria è un’alleata dei nerazzurri, poiché ha come obiettivo quello di chiudere la cessione del centrocampista in questa sessione di gennaio.

L’Inter vuol prendere Sucic per poi consegnarlo a Inzaghi l’anno prossimo, oppure in tempo per il Mondiale per Club. L’affondo è avvenuto in questa finestra per cercare di anticipare la concorrenza, che comprende club tedeschi – su tutti il Borussia Dortmund – e italiani.

Anche il Napoli è interessato a Sucic

Secondo infatti le informazioni raccolte dalla nostra redazione, anche il Napoli ha mostrato interesse, avviando colloqui sia con la famiglia che gli agenti del 21enne di origini bosniache, in Patria considerato una sorta di ‘nuovo Brozovic’.

Inter, avanti tutta per Sucic: trattativa a buon punto con la Dinamo

Tra Inter e Dinamo non c’è ancora intesa, me entrambe stanno dialogando costantemente e in maniera proficua per arrivare alla fumata bianca. La volontà, del resto, è comune: chiudere adesso l’affare, con Sucic che rimarrebbe alle dipendenze di Cannavaro fino alla conclusione della stagione. D’altronde il classe 2003 è fermo da novembre per una frattura del metatarso, quindi una volta rientrato avrà bisogno di un po’ di tempo per riacquistare una buona condizione fisica.