Un sacrificio per Tonali: scambio con la Juventus, via il top player

La Juventus pronta a tutto per il suo primissimo obiettivo dell’estate: maxi scambio e soldi per convincere l’ex Milan

Per voltare pagina e lasciare alle spalle questa stagione, bisogna puntare su alcuni profili importanti. Di rilevanza internazionale. Ed ecco che la Juventus sarebbe pronta a tutto per Sandro Tonali.

Il centrocampista classe 2000 ha lasciato la Serie A nell’estate 2023, nel pieno della sua crescita professionale. Era un titolarissimo del Milan, ma l’offerta economica del Newcastle ha fatto letteralmente barcollare la società rossonera, convinta poi a lasciarlo andare. Dopo pochi mesi, Tonali è stato sospeso per scommesse su partite di calcio su siti illeciti. Praticamente, la sua prima stagione in Premier League è durata solo qualche settimana e solo adesso ha potuto godere a pieno dell’atmosfera del calcio inglese. Ma presto, le cose potrebbero cambiare.

Juventus su Tonali: la reazione del calciatore

A Ti Amo Calciomercato, trasmissione di punta di Calciomercato.it su Youtube, è intervenuta la direttrice Eleonora Trotta che ha descritto con esattezza la situazione legata all’eventuale acquisto del centrocampista della Nazionale da parte dei bianconeri.

Innanzitutto, Trotta sottolinea che Tonali rappresenta un primissimo obiettivo della Juventus. Ma non è tutto. C’è un piano d’acquisto e Giuntoli ha tre carte da giocarsi con il Newcastle per convincere gli inglesi ad aprire alla trattativa: “La prima mossa è offrire al Newcastle giocatori per abbassare il costo di Tonali. Le tre carte sono: Douglas Luiz, Gatti e Vlahovic. Il Newcastle valuterebbe contropartite, ma la parte cash dovrà essere importante”.

E come ha reagito Tonali all’interesse dei bianconeri? In effetti, l’ex Milan non sta spingendo per andare via, ma allo stesso tempo non chiude al ritorno in Serie A: “Il giocatore andrà convinto, perché Tonali non ha chiesto la cessione. Sandro è riconoscente al suo club. Tra la Juventus e Tonali è una situazione di studio. Certo è che per la Juventus è il primissimo obiettivo del centrocampo del futuro”. L’affare potrebbe completarsi ad una cifra complessiva di circa 70 milioni di euro.