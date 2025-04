Tonali come Reijnders. Ds e allenatore? Ecco le scelte del Milan

Le ultime sul futuro del club rossonero: dalla scelta del nuovo direttore al calciomercato in uscita. C’è la decisione anche sull’allenatore

Il Milan è chiamato a scendere in campo nella giornata di domani per la 32esima giornata di Serie A, ma l’obiettivo della Champions League è ormai sfumato da diverse partite. I rossoneri, però, devono mantenere la concentrazione alta, per cercare di chiudere la stagione in maniera dignitosa. Dalle parti di Casa Milan si sta così lavorando già per il futuro. Un futuro che potrà ripartire ufficialmente con l’arrivo di un nuovo Direttore sportivo.

Dopo la fumata nera per Fabio Paratici, arrivata proprio al momento della firma, le trattative stanno vivendo un attimo di stallo e una decisione non è stata ancora presa. Come raccolto da Calciomercato.it, tra il Milan e Igli Tare ci sono stati nuovi contatti, che lo portano ad essere il favorito, ma una scelta non c’è stata.

Giorgio Furlani, infatti, si è preso del tempo ed è intenzionato a tenere in considerazione altri profili, come Tony D’Amico. Un profilo che piace per le sue capacità di lavorare in gruppi eterogenei e per il suo essere poco mediatico. Un profilo, dunque, che si sposerebbe perfettamente con il gruppo di lavoro, con Mocada e Ibra. Ad oggi, però, sono più alte le possibilità di una sua permanenza a Bergamo. Piacciono anche Manna e certamente Sartori, che sono da considerare ancora più irraggiungibili di D’Amico.

Anche per questi motivi, dunque, Igli Tare, il prescelto di Zlatan Ibrahimovic, è il favorito per la poltrona di Ds. E’ ovvio che non si possono escludere colpi di scena. Sullo sfondo, ad esempio, resta Francois Modesto, nonostante le smentite da parte del Milan e dello stesso ex Monza.

Milan, il punto sull’allenatore e su Reijnders

Una volta ufficializzato il nuovo Direttore sportivo, si sceglierà la guida tecnica che dovrà essere italiana. Così attenzione soprattutto a Massimiliano Allegri, che ha riguadagnato terreno con la fumata nera per Paratici.

Antonio Conte piace, ma appare indirizzato verso Torino. Sarri? Impossibile con Tare. Ecco così l’idea Vincenzo Italiano che può diventare concreta, se il Bologna non dovesse blindarlo.

Poi sarà calciomercato, che dovrà partire dalle cessioni e dal risolvere la questione legata ai tanti prestiti. Al Milan, come è noto, nessuno è incedibile e se non dovesse arrivare l’offerta giusta per i calciatori di cui si parla tanto, non è proprio da escludere totalmente la partenza di Tijjani Reijnders.

L’olandese è un punto fermo del Milan, ma se dovesse arrivare una proposta sui 70 milioni difficilmente non verrebbe presa in considerazione. D’altronde anche la cessione di Tonali non era nei piani del club, che preferiva vendere Theo Hernandez, ma tutti sappiamo con andarono poi le cose. Oggi Reijnders è sicuramente il giocatore che ha più mercato: piace al Manchester City, oltre che al Real Madrid e al Barcellona. Il Milan dovrà dunque essere bravo a resistere.