Torchia (ag. Rugani): “Torna Daniele per il Mondiale per club? Ecco cosa deve fare” | ESCLUSIVA

La stagione di Daniele Rugani all’Ajax, dopo un inizio un po’ difficoltoso anche a causa di un infortunio, sta procedendo nel migliore dei modi. Il centrale gioca e sta contribuendo alla cavalcata della squadra di Farioli, che a 6 giornate dalla fine del campionato ha 9 punti di vantaggio sulla seconda.

Il futuro di Rugani è ancora incerto e potrebbe anche prevedere un ritorno alla Juventus, che ne detiene ancora il cartellino e con cui è legato con un contratto fino al 30 giugno del 2026. Davide Torchia, agente del difensore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it nel corso dell’ultimo episodio di Juve Zone sul nostro canale YouTube. Di seguito le dichiarazioni complete di Torchia.

RUGANI AJAX – “Sta andando bene, anche oltre le aspettative. Cambiare tipologia di gioco e di approccio non è facile, ci sarà un motivo perché nessun calciatore italiano aveva mai giocato nell’Ajax prima di lui. Daniele doveva assorbire le caratteristiche che servivano a loro e inserire quelle sue, da difensore italiano e questo è stato un bilanciamento che sta andando molto bene. A sei partite dalla fine hanno 9 punti di vantaggio sul PSV, che è di un livello nettamente superiore come rosa. Per loro quest’anno era un anno di costruzione in cui speravano di arrivare secondi o terzi, trovarsi lì in testa è merito di tutti, ma soprattutto del tecnico Farioli”.

FARIOLI – “Levato Daniele e qualcun altro, per il 70% è la squadra dell’anno scorso. L’anno scorso hanno preso più di 50 gol e adesso con 21 gol subiti sono la miglior difesa del campionato, col terzo miglior attacco. Nella storia dell’Eredivise non ci sono mai stati 9 punti di distanza dalla prima in classifica a sei giornate dalla fine, nemmeno quando c’era Cruijff succedevano queste cose. I numeri qualche idea la danno. Dire che Farioli è molto bravo è riduttivo. Io ho notato due cose: la prima che il gruppo è con l’approccio molto positivo, ricambia molto e non ce n’è nemmeno uno che quando entra non è al massimo. L’altra dote che ho notato io è che, rispetto agli altri tecnici giovani, lui è molto schematico e sta attento anche al capello però quando c’è la mala parata sa mantenere il possesso palla e si sa difendere anche dentro l’area di rigore. In genere, invece, l’esuberanza dei tecnici giovani ha dei limiti, lui ha una maturità che compensa e stiamo parlando di un ragazzo del 1989. È del ’89 ed è 6 anni che allena”.

FUTURO RUGANI – “Nella situazione attuale siamo spettatori del fatto che la Juventus deve analizzare bene le sue cose, con l’allenatore che ci sarà o se continuerà con Tudor io sarei contento. Non per una questione personale, ma perché è una persona solida, che è tanti anni che allena. Lo dico qua, non pensiamo che Tudor ha una carriera peggiore a quella di Thiago Motta, perché Tudor ha già fatto l’allenatore, ha già avuto dei risultati, è allenatore fatto e finito. Rugani è sicuramente un giocatore che può far comodo, che ha già dimostrato che anche con un utilizzo altalenante i risultati sono sempre stati ottimali e poi ha 30 anni, quindi ha ancora 4/5 anni di altissimo livello, se non di più. Dall’altra parte, posso anche capire che nell’arco di una ristrutturazione benché tu sia stimato possano cercare altro. Questo starà alla Juventus fare le sue analisi. Con la Juventus abbiamo vinto 12 titoli, di cui 5 scudetti, abbiamo fatto oltre 100 partite e dobbiamo sempre ringraziare e amare quella maglia, ma devi accettare anche se dovesse essere finita. Quando sei stato alla Juve e hai indossato quella maglia, rimani sempre innamorato di quella maglia”.

RITORNO PER IL MONDIALE PER CLUB – “Il calciatore che va in prestito rientra al 30 di giugno alla squadra di appartenenza. Il Mondiale per club inizia al 15 di giugno e la Juventus, se dovesse volere il giocatore, non può aspettare il 30 di giugno. Allora hanno fatto una finestra di mercato proprio per calmierare queste situazioni, così nel caso di Rugani o di Miretti ad esempio, bisognerebbe andare dall’Ajax o dal Genoa e chiedere di far rientrare il calciatore prima della normale scadenza. Prima di tutto la Juventus deve valutare chi gli serve e chi non gli serve dei giocatori che hanno in prestito, poi i club magari potrebbero chiedere un piccolo corrispettivo per la chiusura anticipata del prestito”.

PROSSIMO MERCATO JUVE – “Credo che qualche difensore vada via. Rientrerà Bremer, ma bisogna avere pazienza dopo un crociato. Hancko, che è un buon difensore, l’ho visto molto bene al Feyenoord quest’anno. Tonali? Io se riuscissi a prendere Ederson dall’Atalanta sarei contentissimo. E poi sicuramente la Juventus dovrà fare qualcosa di fondamentale davanti, perché con Kolo Muani non so come va a finire e ci vogliono tanti soldi per andarlo a riscattare, Vlahovic andrà via e Milik non c’è mai stato. Bisogna comprare uno o forse due attaccanti. Per il fatto che hai così bisogno davanti, magari farà meno operazioni dietro. Bisogna fare economica come una buona madre di famiglia, se compri più patate puoi prendere meno zucchine (ndr ride), la regola è sempre questa, bisogna fare quadrare i conti. La cosa più difficile che non devi sbagliare mai non è chi comprare, ma chi dare via. Con Huijsen, Kean e Fagioli ha sbagliato la Juve? Alla luce del momento in cui andava sacrificato qualcuno, se vuoi incassare i soldi devi vendere un po’ di argenteria, è normale che un sacrificio andava fatto. Poi si può valutare se il gioco è valso la candela”.