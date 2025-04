Problemi per 55 milioni, UFFICIALE: chiesta l’esclusione dalla Champions

Sono stati sequestrati ben 55 milioni di euro ed è stata chiesta anche l’esclusione dalla Champions League. Che cosa sta succedendo al top club

È definitivamente esplosa la battaglia legale tra il top club ed il grande ex. Alla società sono stati già sequestrati 55 milioni di euro, oltre alla richiesta di esclusione dalla Champions League. Una vera e propria “guerra” tra le parti, con accuse di mancato versamento dello stipendio, diffamazione e pressioni.

Kylian Mbappe, dopo l’addio, ha portato il Paris Saint-Germain in Tribunale, avviando una clamorosa azione legale nei confronti della sua ex squadra. Il primo risultato è stato il sequestro giudiziario di 55 milioni di euro dai conti bancari del PSG, oltre alla richiesta formale alla Federazione francese di segnalare alla UEFA il mancato pagamento degli emolumenti. Un’ipotesi, questa, che se confermata potrebbe portare fino all’esclusione del club parigino dalla Champions League 2025-2026. Ma non solo.

Come approfondito dal ‘Corriere della Sera’, infatti, la vicenda riguarda anche altre accuse da parte della nuova stella del Real Madrid, dalle presunte pressioni per il rinnovo del contratto ad una campagna diffamatoria condotta sui social contro il calciatore.

Mbappe-PSG in tribunale: sequestrati 55 milioni e chiesta l’esclusione dalla Champions League

Gli avvocati di Mbappe hanno annunciato che, dopo mesi di silenzio e tentativi di mediazione, è stato richiesto ed ottenuto dal Tribunale francese il sequestro di 55 milioni di euro sui conti bancari del PSG.

Si tratta di stipendi e bonus contrattuali che la società avrebbe dovuto versare ma che, secondo la versione di Mbappe e dei suoi legali, non sono mai stati pagati. Ora il Paris Saint-Germain rischia anche dal punto di vista sportivo: se il processo dovesse andare fino in fondo, i parigini potrebbero essere esclusi dalla Champions League.