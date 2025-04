Gasperini alla Juve, c’è la svolta: primo rinforzo dal Barcellona

In casa Juventus, per il futuro della panchina, arriva con prepotenza il nome di Gian Piero Gasperini ed in tal senso c’è anche la notizia di un primo possibile rinforzo per la squadra che arriva direttamente dal Barcellona. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo in una fase della stagione che impone a tutti di restare sicuramente aggrappati al presente e ben concentrati, ma allo stesso tempo richiede anche programmazione e consapevolezza delle mosse da fare. Lo stesso discorso si applica anche a proposito della Juventus. I bianconeri, a meno di clamorose sorprese e novità, non continueranno nella loro avventura, metaforicamente parlando, con Igor Tudor e si stanno guardando attorno per non commettere ulteriori errori di valutazione. Ed in tal senso arrivano sviluppi.

In tal senso, è arrivata una notizia molto importante che riguarda da vicino Gian Piero Gasperini. Da tempo si vocifera del fatto che il grande sogno della attuale guida tecnica dell’Atalanta sia quello di allenare la Juventus. Tra le fila dei bianconeri si è formato prima come giocatore e poi come allenatore, ma in entrambi i casi non ha mai avuto la possibilità di arrivare in prima squadra. Ora, però, per lui i tempi potrebbero essere maturi. La notizia, da questo punto di vista arriva come un fulmine a ciel sereno.

Gasperini alla Juve: colpo dal Barcellona per convincerlo?

Nonostante le tanti voci che vogliono Antonio Conte alla Juventus, secondo quanto dichiarato da Carlo Pellegatti sul canale YouTube “Chiamarsi bomber“, se Gian Piero Gasperini andrà via dall’Atalanta si siederà sulla panchina della Juventus. Ne è certo, con l’unica incognita legata al fatto che alla fine il tecnico potrebbe pensare di restare a Bergamo fino alla scadenza del contratto. Ed in tal senso, attenzione a quello che potrebbe seriamente essere il primo colpo di questo nuovo corso per la Juve.

Stando a quanto Fichajes.net, infatti, la Juventus, oltre a Gasperini come allenatore, ha messo nel mirino anche un colpo che riguarda l’attacco. A quanto pare, infatti, la Juve si sta muovendo con interesse sulle tracce di Ansu Fati, ex stella nascente del calcio spagnolo e mondiale e che negli ultimi anni si è un po’ perso. Giuntoli, però, ci vuole provare, dal momento che è consapevole che il Barcellona lo ritiene fuori dai propri piani e per questo può arrivare a condizioni super vantaggiose.

Una soluzione potrebbe essere anche quella del prestito con diritto di riscatto, anche per valutare con attenzioni le condizioni di Ansu Fati prima di procedere con l’investimento. La Juventus ci pensa e con Gasperini in panchina questa stellina potrebbe seriamente rinascere.