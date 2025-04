Conte-Juventus, scelto il primo rinforzo: affare col Borussia

Per Conte alla Juventus arriva una svolta non di poco conto, dal momento che la scelta è stata fatta a proposito del primo rinforzo. Occhi puntati, in tal senso, in casa Borussia Dortmund. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Continuano a susseguirsi e ad inseguirsi le voci che vogliono l’attuale allenatore del Napoli nel mirino del suo grande amore sportivo. Stiamo parlando, ovviamente, della Juve. I bianconeri a fine anno, a meno di clamorose sorprese, cambieranno in panchina. Servirà una impresa ad Igor Tudor per difendere la propria posizione e da questo punto di vista le possibilità di una sua permanenza anche dopo una ipotetica qualificazione in UEFA Champions League non sono per niente così alte e tendenti alla sicurezza.

Proprio per questo motivo resiste in maniera importante la candidatura di Antonio Conte per la Juventus, dal momento che rappresenta il grande sogno sicuramente dei tifosi ma, a quanto pare, di tutta la dirigenza. In tal senso, a quanto pare le parti potrebbero anche aver individuato il primo rinforzo che potrebbe essere consegnato all’attuale allenatore del Napoli in caso di ritorno in bianconero. Ed arriverebbe direttamente dal Borussia Dortmund, una delle squadre più importanti da seguire. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Conte-Juventus, dal Borussia per convincerlo? Le ultime notizie su questo affare

Questa squadra, a prescindere dal tecnico che si siederà in panchina nella prossima stagione, ha bisogno di rinforzi e sta al club operare per tempo e spendendo il giusto per rinforzare la rosa. Adesso emerge una nuova operazione che può rivelarsi molto importante per il futuro del club e probabilmente anche per convincere Antonio Conte, magari, ad accettare la corte della Juventus, che è tornata a pensare a lui. Stando a quanto raccontato da La Stampa, la Juve sta tornando seriamente alla carica per Karim Adeyemi.

Si tratta di una pista che la Juventus sta seguendo ormai da tantissimo tempo e che potrebbe vedere in Antonio Conte uno sponsor di eccezione. Il tecnico leccese, infatti, considerava il tedesco una delle principali opzioni per l’inverno per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, al pari di Alejandro Garnacho. Alla fine però non se n’è fatto nulla, anche per la volontà del ragazzo di non cambiare aria a stagione in corso, rimandando ogni discorso all’estate.

Con le cessioni e le bocciature in casa Juventus, potrebbero arrivare nuove risorse per il mercato della Juventus e per convincere Antonio Conte e chissà che Adeyemi non possa rivestire, da questo punto di vista, un ruolo fondamentale. Si attendono sviluppi su questo fronte per il futuro dei bianconeri.