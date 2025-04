Tutti bocciati, 3 calciatori lasciano la Juventus prima del Mondiale per Club

L’avventura dei tre giocatori con la maglia dei bianconeri volge al termine. Per loro è già finita: la decisione è stata presa

I bilanci in casa Juventus si faranno certamente alla fine della stagione, ma il futuro di molti calciatori appare già scritto, a prescindere da come andrà.

Domenica i bianconeri di Igor Tudor hanno pareggiato contro la Roma, mantenendo così vivo l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League. Tra i protagonisti scesi in campo, ce ne sono molti che non indosseranno la maglia della Vecchia Signora al Mondiale per Club.

A scriverlo, sul proprio profilo X, è il giornalista Mirko Nicolino: secondo il collega, la Juventus avrebbe la ferma volontà di rispedire a casa Kolo Muani, Renato Veiga e Conceicao. Il francese farà così ritorno al Psg, il difensore e l’esterno invece, rientreranno rispettivamente al Chelsea e al Porto.

Juventus, non solo Conceicao e Kolo Muani: attacco rivoluzionato

La Juventus, dunque, in estate, inevitabilmente cambierà volto. Una Juventus, che dovrebbe avere anche un altro allenatore, a prescindere dai risultati che Igor Tudor riuscirà ad ottenere.

Per quanto riguarda i giocatori in prestito, quello che è destinato a restare è certamente Pierre Kalulu. Anche contro i giallorossi è arrivata una prova di spessore e i bianconeri sono pronti a riscattarlo dal Milan, per una cifra vicina ai 17 milioni di euro.

Ma ad avere le valigie in mano sono davvero in tanti. Oltre a Veiga, Conceicao e Muani di cui si è scritto sopra, attenzione soprattutto alla situazione legata a Dusan Vlahovic. Per il serbo non c’è alcun accordo per il rinnovo e inevitabilmente sarà sul mercato, con la Juve che si augura di ricevere una proposta all’altezza, per venderlo e poi acquistare un centravanti, che possa diventare il nuovo numero nove dei bianconeri per il futuro