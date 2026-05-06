L’Inter 2026/2027 secondo Cassano: difesa a 4 e senza Calhanoglu

Un colpo dall’Inghilterra: “È più forte di McTominay”

All’ultima puntata di ‘Viva el Futbol’, programma in onda su Twitch che vede protagonisti Adani, Cassano e Ventola, si è ovviamente parlato dell’Inter fresca di Scudetto numero 21. In prospettiva futura si è affrontato anche il tema del possibile cambio di modulo, con Cassano che non vede affatto impossibile un passaggio alla difesa a 4. Più precisamente a un 4-3-1-2.

“Per passare al 4-3-1-2 basta mettere Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne, Akanji e Bastoni al centro della difesa e prendere un portiere qualsiasi”, ha esordito Cassano che è un noto tifoso interista. Spostandoci sul centrocampo, ‘FantAntonio’ affiderebbe la regia a Zielinski qualora Calhanoglu andasse via: “A centrocampo Barella e il polacco ai lati del turco, ma se venisse ceduto proprio Calhanoglu, basterebbe accentrare proprio Zielinski e mettere Sucic nel ruolo di mezz’ala sinistra”.

Portiere a parte, “uno qualsiasi”, l’Inter 2026/2027 di Cassano non avrebbe facce nuove. Anzi, una sola: quella di Nico Paz. “L’argentino alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram” a completare il 4-3-1-2. L’altro ‘colpo’ nerazzurro potrebbe essere Curtis Jones del Liverpool, acquisto che trova la benedizione dell’ex attaccante: “Sarebbe ottimo anche in chiave Champions, del resto in Italia i nerazzurri potrebbero giocare anche con il 3-5-2. Per me l’inglese è più forte di McTominay“.