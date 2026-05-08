Milan e Inter, 35 milioni per chiudere subito l’operazione: i dettagli

È una delle rivelazioni di quest’anno

L’Inter dovrebbe tornare a far spesa in casa del Sassuolo, protagonista di un gran campionato. Come rivelato da Calciomercato.it, infatti, i nerazzurri hanno una intesa di massima per il difensore bosniaco ex Juve Tarik Muharemovic. Ai bianconeri, come da accordi, finirebbe il 50% del prezzo di cessione.

Muharemovic non è il solo giocatore della squadra di Grosso che interessa all’Inter. I fari di Ausilio e sono sono puntati anche su Ismael Kone, centrocampista ivoriano naturalizzato canadese. Il classe 2002 è stato una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno.

Il Sassuolo lo ha strappato al Marsiglia (fra i due club c’è un forte legame) l’estate scorsa, esercitando poi il riscatto a inizio 2026. Nel complesso, il 23enne è costato circa 13 milioni di euro.

Kone, Milan e Napoli insidiano l’Inter: clausola da 35 milioni

Su Kone hanno però messo gli occhi anche altre due big del nostro massimo campionato: il Napoli e soprattutto il Milan. A ‘Dazn’, prima della gara col Sassuolo persa poi 2-0, Tare è uscito allo scoperto: “Kone è un calciatore importante che ha già giocato partite di livello in Francia. Sarà sicuramente un uomo mercato”.

Stando a indiscrezioni, Kone piace molto a Massimiliano Allegri. L’ostacolo, naturalmente, è proprio il Sassuolo, con l’Ad Carnevali che chiede almeno una trentina di milioni. Ovvero poco meno della clausola risolutiva, fissata a 35 milioni di euro.