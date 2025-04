Juve, annuncio in diretta: “Il futuro di Yildiz non è cambiato”

Le ultime sul futuro del giocatore turco e, di riflesso, su quello del club bianconero nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato

Si parla di Juventus nell’ultima puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Col nostro Riccardo Meloni abbiamo approfondito il tema legato a Kenan Yildiz. Il talentuoso turco è finito al centro delle voci di mercato.

Abbiamo provato a dare una risposta più convincente ed esaustiva possibile. Ma anche la più verosimile ad oggi, anche se nel calcio tutto può cambiare da un giorno all’altro. Yildiz però, per quanto riguarda l’anno prossimo, è intenzionato a restare, indipendentemente se la Juve centrerà o meno la Champions League nella prossima stagione. Lo slogan bianconero però è chiaro: “Yildiz e altri dieci”, in una doppia accezione. In casa bianconera da tempo manca un numero 10 identitario: il turco può diventare quel giocatore, in grado di tornare ad impossessarsi di quella maglia. Yildiz era fuori dal mercato nelle scorse sessioni di mercato e sarà fuori dal mercato anche nella prossima estate, salvo una catastrofe bianconera con una mancata qualificazione in qualsiasi competizione europea.

Juventus, Yildiz punto fermo in qualsiasi caso

L’altro senso però, riguarda il campo. Yildiz uomo inamovibile, poi altri dieci calciatori al suo fianco. Segno come il classe 2005 è visto come punto fermo del club bianconero. Yildiz è il più giovane marcatore straniero della storia bianconera, il più giovane marcatore di sempre della Champions della Juventus e il più giovane giocatore di sempre della Juve a segnare una doppietta nel derby d’Italia.

Yildiz dunque, uomo dei record in casa bianconera, può riuscire a superare nuovi record, diventando anche il ‘teenager’ più giovane di sempre nella storia bianconera con più reti in campionato. E a giocare dalla parte di Yildiz ci può essere anche Igor Tudor. Il tecnico croato sa esaltare la qualità di seconde punte e trequartisti, come il classe 2005.

Su quali altri calciatori però costruire la Juve 2025/2026? Sicuramente Khephren Thuram, ma anche Pierre Kalulu, che sarà certamente riscattato dai bianconeri. Tanti altri però saranno messi in discussione: da chi è stato appena acquistato come Koopmeiners e Nico Gonzalez a chi è in rosa da tempo come Dusan Vlahovic, a chi invece potrebbe restare con eventuali riscatti come Francisco Conceicao.