Niente rigore, infuria la polemica: “L’arbitro ha paura”

La mancata concessione del penalty fa scoppiare le critiche nei confronti della terna arbitrale

Un risultato decisamente largo come margine, ma le polemiche non sono mancate, soprattutto per un presunto tocco di mano che ha portato ad un check al Var, che si è poi concluso con un nulla di fatto e nessuna chiamata davanti al monitor per l’arbitro Fabbri.

Nel mirino della critica c’è soprattutto un presunto tocco di mano di Juan Jesus in area di rigore campana. Un tocco che è stato revisionato al Var, ma che, come detto, non ha portato l’arbitro Fabbri ad una review al monitor. La decisione ha destato parecchie polemiche, soprattutto sui social e fra i tifosi.

In particolare i tifosi dell’Inter, su X, hanno espresso tutta la loro contrarietà.

Contro il Napoli, ogni fallo di mano nella loro area di rigore è del tutto casuale, i famosi retropensieri#NapoliEmpoli — Andrea ⭐⭐ (@Andre_Inter4) April 14, 2025

Questo era rigore neh — 🖤💙⭐Daniel🇮🇹⭐🖤💙 (@IlVantodiMilano) April 14, 2025

Rigore solare negato all’Empoli e Napoli che fa il 3-0 subito dopo. Però é Marotta League#NapoliEmpoli — Ste ⭐️⭐ (@ste_fcim) April 14, 2025

Fallo di mano in area Napoli Marelli che spiega da 15 minuti vuol dire solo una cosa: rigore netto I retropensieri di Conte colpiscono ancora — Francesco82🖤💙🇮🇹⚒️ (@Fra8882) April 14, 2025

Juan jesus gioca con le mani…ma tanto l’arbitro non può fischiare perché ha paura…lo hanno detto loro che hanno paura di arbitrare a Napoli — 🖤💙 ⭐️⭐️🇮🇹 campione d’italia 🇮🇹 (@Lauti_1908) April 14, 2025

Segni di come la sfida tra partenopei e nerazzurri non sia solo sul campo, ma anche fuori: la corsa scudetto è sempre più una lotta a due e le prossime giornate saranno sicuramente decisive.