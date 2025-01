Niente Inter, il Manchester City è a un passo da Bah | CM.IT

Il giovane centrale della Sierra Leone ormai sfumato per i nerazzurri, che continueranno a cercare altre eventuali occasioni per la difesa

A meno di colpi di scena Juma Bah non andrà all’Inter. Il Manchester City era in pole e, come raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore ha dato l’accelerata decisiva per la chiusura dell’operazione. Ancora da chiarire i termini, ma il difensore del Real Valladolid, messo in vendita dall’ex Fenomeno Ronaldo, ha una clausola molto bassa (circa 6/7 milioni) del tutto alla portata degli inglesi, assoluti protagonisti di questa sessione di gennaio.

Giovane (ha soli 18 anni) e di grande prospettiva, Bah era il profilo perfetto per le nuove direttive di Oaktree. L’Inter lo aveva seguito nella prima parte di stagione in cui il centrale della Sierra Leone aveva messo in mostra tutte le sue doti, affermandosi come uno dei migliori interpreti della Liga. L’ingresso di top club stranieri, su tutti il City, ha però messo in difficoltà i nerazzurri.

Anche fonti vicine al giocatore e all’entourage davano ormai poche chances all’Inter per il sorpasso su Guardiola e soci, che stanno investendo tutte o quasi le fiches in questa finestra di riparazione temendo il blocco del mercato a causa delle violazioni di 117 norme del Fair Play Finanziario della Premier.

Inter, Juma Bah al Manchester City e Ausilio continua la caccia: gli scenari per la difesa

L’Inter ragionava su un’operazione in sinergia col Monza, che aveva e ha ancora un posto libero riservato agli extraUe. Bah sarebbe stato in Brianza fino a giugno con la formula del prestito, poi eventualmente avrebbe varcato il cancello di Appiano Gentile per iniziare l’avventura con l’Inter. Il piano, però, è andato a monte, con l’Inter che potrebbe comunque rinforzare la sua difesa negli ultimi giorni di questa sessione di riparazione.

In caso di una partenza, vedi quella di Buchanan, Ausilio potrebbe affondare il colpo per un centrale visti i continui guai fisici di Acerbi. Già sondati alcuni intermediari per un profilo con esperienza in Serie A e non troppo costoso. È stato accostato il nome di Tomiyasu, ex Bologna ora all’Arsenal, ma è una pista improbabile visto che al giapponese occorrerà almeno un altro mese per tornare in condizione dopo l’infortunio. A Inzaghi, invece, servirebbe un profilo pronto subito.