Svolta Inter-Roma, decisione UFFICIALE

Nerazzurri e giallorossi si sfideranno a San Siro a fine aprile, ma c’è una grossa novità in merito al match

Dopo la vittoria in Champions League sul campo del Bayern Monaco, per l’Inter è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. I nerazzurri devono cercare di mantenere il vantaggio sul Napoli e dovranno cercare di superare il Cagliari, sabato alle 18 a San Siro.

Nella prossima sfida in casa la squadra di Simone Inzaghi ospiterà invece la Roma. Una gara certamente sentita, che sarà importante sia per i padroni di casa, sia però per i ragazzi di Claudio Ranieri, tornati in piena corsa per riuscire a conquistare un posto nell’Europa che conta. Con il momento no dell’Atalanta, la Roma ora è lontana solo cinque punti dal terzo posto, che garantisce l’accesso alla Champions League. Quello di San Siro sarà dunque un match fondamentale, ma non vedrà protagonisti i tifosi giallorossi residenti nella provincia di Roma.

Il ministero dell’Interno ha infatti diramato un comunicato ufficiale in cui viene confermato come la vendita ai biglietti per i tifosi residenti nella provincia di Roma è stata vietata dal Prefetto di Milano:

“In occasione dell’incontro di calcio Internazionale F.C. vs A.S. Roma, valevole per il campionato nazionale di serie A, stagione 2024/2025, in programma allo stadio Meazza di Milano il 27 aprile 2025, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale è stato disposto, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Roma”.