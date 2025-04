DIRETTA Champions, Barcellona-Borussia Dortmund e Psg-Aston Villa: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Montjuic’ tra i blaugrana di Flick e i gialloneri di Kovac e quello del ‘Parco dei Principi’ tra i rossoblu di Luis Enrique e bordeaux-celesti di Emery in tempo reale

Il Barcellona e il Paris Saint-Germain ospitano rispettivamente il Borussia Dortmund e l’Aston Villa nelle ultime due gare di andata dei quarti di finale di Champions League. Due sfide che si ripeteranno a campi invertiti per il ritorno tra appena sei giorni che saranno dirette nell’ordine dall’arbitro norvegese Eskas e dal fischietto italiano Mariani.

Da un lato, allo stadio olimpico di ‘Montjuic’, i catalani di Hansi Flick sono reduci dal pareggio interno nella Liga spagnola contro il Betis che li conferma al primo posto con 4 punti di vantaggio sul Real Madrid. I blaugrana sono arrivati a questo appuntamento dopo il Benfica agli ottavi di finale con due vittorie. I tedeschi di Nico Kovac, invece, vengono da un bel successo esterno contro il Friburgo, ma sono relegati in ottava posizione in Bundesliga. Privi dello squalificato Gross, nei turni precedenti i gialloneri hanno avuto la meglio prima sullo Sporting CP e poi sul Lille. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla fase a gironi, quando gli spagnoli si imposero in trasferta con il risultato di 3-2 grazie al gol di Raphinha e la doppietta di Ferran Torres intervallata da quelle di Guirassy. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva soltanto su Amazon Prime.

Dall’altro lato, al ‘Parco dei Principi’, i Rouge et Bleu di Luis Enrique hanno appena conquistato il titolo di campioni di Francia battendo l’Angers nell’ultima giornata di Ligue 1. I capitolini, che dovranno fare a meno di Marquinhos appiedato dal giudice sportivo, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi aggiudicati il derby transalpino con il Brest ed aver battuto il Liverpool. I Clarets and Blue di Unai Emery, a loro volta, sono reduci dal successo in Premier League contro il Nottingham Forest che li tiene al settimo posto, a ridosso della zona Champions. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre. La gara sarà visibile in tv su Sky Sport e in chiaro su Tv8 oltre che in streaming sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre i match tra Barcellona e Borussia Dortmund e tra Psg e Aston Villa live in tempo reale.

Probabili Formazioni Barcellona-Borussia Dortmund e Psg-Aston Villa

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Martinez, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. All. Flick

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Kobel; Emre Can, Anton, Bansebaini; Ryerson, Chukwuemeka, Nmecha, Svensson; Brandt; Adeyemi, Guirassy. All. Kovac

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola. All. Luis Enrique

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford. All. Emery