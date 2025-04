Decisione presa, Tonali vuole l’addio: c’è una big in pole

Il centrocampista italiano pronto a salutare il Newcastle dopo due stagioni: per lui c’è un interessamento fortissimo

Un’esperienza che potrebbe durare soltanto due stagioni, di cui una trascorsa più a guardare i propri compagni giocare che in campo. Nonostante un contratto fino al 2028, l’avventura di Sandro Tonali con il Newcastle potrebbe infatti concludersi alla fine di questa stagione.

Il centrocampista italiano, che in poco tempo ha saputo conquistare i cuori dei tifosi dei ‘Magpies’, avrebbe infatti espresso il desiderio di lasciare il club bianconero per accasarsi altrove. Il Newcastle sta comunque disputando una stagione positiva: ha vinto una storica Coppa di Lega ed è in piena lotta per conquistare un posto per la prossima Champions League. Nonostante questo però, Tonali avrebbe fatto sapere al proprio club di voler cambiare aria.

Newcastle, addio Tonali: Real Madrid o Manchester City pronti all’affondo

A riportare la notizia è ‘Team Talk’, che sottolinea come il centrocampista italiano avrebbe già chiesto la cessione. Il motivo? Il forte interesse da parte di top club europei di primissima fascia.

Se da un lato le squadre italiane sognano di riportare in Italia il giocatore, che al Milan ha lasciato grandi ricordi, ma che piace inevitabilmente anche a Inter e Juventus, dall’altro lato a volersi muovere in maniera estremamente concreta sembrano essere Real Madrid e Manchester City. Sia i ‘Blancos’ che il club inglese starebbero infatti seriamente pensando di affondare il colpo per il nazionale azzurro. Tonali sarebbe felice di tornare in Italia, con il Milan che probabilmente resterebbe in cima alle sue priorità, ma è chiaro che l’interesse di Real Madrid e Manchester City fanno gola e non poco. Da qui quella che sarebbe stata la richiesta di cessione.

E nel frattempo il Newcastle si starebbe già cautelando con un sostituto. I ‘Magpies’ avrebbero infatti individuato nel nazionale inglese Eberechi Eze l’uomo giusto per rimpiazzare il centrocampista natio di Lodi. Certo, convincere il Crystal Palace a cedere uno dei suoi pezzi più pregiati non sarà una missione semplice, ma il tecnico Eddie Howe avrebbe individuato in lui l’uomo giusto per la propria rosa.