Inter-Monza, asse per Bah: ma serve uno sforzo per superare il City | CM.IT

Il club allenato da Guardiola è avanti nella corsa al cartellino del difensore del Real Valladolid. Galliani ‘alleato’ dei nerazzurri

L’Inter si muove sul mercato seguendo gli input del fondo Oaktree. Focus sui calciatori giovani, da Tomas Perez a Matte Smets passando per Juma Bah. I nerazzurri fanno sul serio per la rivelazione della Liga, appena riscattato dal Real Valladolid come svelato dal suo agente a Calciomercato.it.

L’Inter segue da mesi il centrale 18enne della Sierra Leone, un colosso di 195cm esploso quest’anno in Spagna. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’asse col Monza, a caccia di rinforzi per evitare la retrocessione.

Il problema per l’Inter, e di riflesso pure per i brianzoli è che il Manchester City è avanti nella corsa al cartellino di Bah. I ‘Citizens’ sono al lavoro per rinnovare e ringiovanire la rosa di Guardiola, hanno chiuso per il brasiliano Vitor Reis del Palmeiras, e ora puntano a fare altrettanto con il quasi diciannovenne di Freetown. Gli inglesi potrebbero pagare la clausola, che è intorno ai 6/7 milioni di euro. L’Inter è chiamata a uno sforzo in più per tentare di sorpassare il City, Come appreso ulteriormente da CM.IT, a breve il quadro sarà molto più chiaro.

Asse Inter-Monza per Bah: perché Galliani è pronto a tesserare subito il difensore

Bah verrebbe parcheggiato al Monza perché la società della famiglia Berlusconi ha ancora uno slot libero per gli extracomunitari. In caso di chiusura dell’operazione arriverebbe probabilmente il via libera del Monza per tesserare il giocatore classe 2006 fino a giugno. Il Ceo Gallini è al lavoro per rafforzare la squadra e cercare una disperata salvezza, con il reparto difensivo che potrebbe cambiare volto in questa finestra di gennaio.

La posizione di Pablo Marì resta infatti in bilico vista la corte serrata della Fiorentina dell’ex Palladino (che sul piatto potrebbe mettere il prestito di Valentini), oltre alle possibili partenze di Carboni e Caldirola. Bah, al netto dei suoi 18 anni e del trasferimento in un nuovo campionato, è un profilo che farebbe comodo al Monza nel pacchetto difensivo di Bocchetti, con Marotta che per sdebitarsi del ‘favore’ dell’amico Galliani potrebbe inoltre girare un giovane alla squadra biancorossa.