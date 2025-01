Difensore centrale cercasi: nel mirino dell’Inter c’è Matte Smets | ESCLUSIVO

In estate il club di Oaktree dovrà ringiovanire il reparto arretrato. Nel mirino tanti profili di prospettiva, come il belga del Genk

Acerbi o de Vrij, oppure tutti e due. In attesa di scoprire i piani definitivi per i due centrali ‘anziani’, possiamo dire con certezza che l’Inter in estate metterà mani al portafoglio per portare a Milano un difensore centrale giovane e di grandi prospettive. Da mettere, appunto, in competizione con giocatori più esperti. Vi abbiamo parlato di Juma Bah, 18enne rivelazione della Liga, ma sul taccuino dei dirigenti interisti ci sono pure altri profili. Stando a quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, un altro di questi si chiama Matte Smets.

Smets in rampa di lancio: a novembre il debutto col Belgio

Ventuno anni compiuti dieci giorni fa, Smets è una delle promesse del calcio belga. Bravo nei contrasti e nel passaggio, il classe 2004 è in costante crescita e di recente è entrato nel giro della Nazionale di Domenico Tedesco. L’esordio è avvenuto in Nations League contro Israele lo scorso 17 novembre. Era stato convocato anche per le precedenti tre partite, compresa quella con l’Italia che ha visto interamente dalla panchina.

Inter, discorsi avviati per Smets

Come appreso ulteriormente da CM.IT, l’Inter ha già avviato un dialogo col suo entourage. E, probabilmente, pure con il Genk che se l’è ripreso l’estate passata per poco più di 2 milioni dopo tre anni molto formativi al Sint-Truiden. Il contratto scade a giugno 2028.

Inter, più di 10 milioni per Smets

La valutazione del cartellino di Smets dovrebbe essere superiore ai 10 milioni di euro, ma il prezzo sul mercato è molto variabile. Dipende e dipenderà dai nomi dei club che si faranno avanti nei prossimi mesi. L’Inter è molto interessata, vedremo se affonderà o meno il colpo potendo scegliere tra una schiera di profili, tutti potenzialmente importanti in ottica futura.

Il classe 2004 è diventato subito un punto fermo della squadra allenata dal tedesco Fink, attualmente prima nella Jupiler League con 45 punti, uno in più del Brugge. Smets ha disputato 23 partite, di cui 20 in campionato per un totale di 1673 minuti.