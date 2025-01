Un altro Bisseck per l’Inter, l’agente di Bah: “Grande interesse, ecco chi ricorda” | ESCLUSIVO

Patrick Mork a Calciomercato.it sul difensore sorpresa della Liga: “È un centrale completo. Ricorda un po’ Diomande dello Sporting”

Il diktat di Oaktree cambia, anzi ha già cambiato le strategie dell’Inter in chiave mercato. Il fondo californiano vuole che venga abbassato ulteriormente il monte stipendi, attualmente il più alto della Serie A, e che i nuovi acquisti siano calciatori giovani potenzialmente rivendibili. Riassumendo: nell’Inter che verrà, più profili alla Bisseck.

La nuova linea vale e varrà per tutti i reparti, a partire dalla difesa che Marotta e Ausilio saranno chiamati a rinnovare con l’acquisto di almeno un centrale. Un centrale appunto anche se non soprattutto di prospettiva, con Acerbi o de Vrij (oppure entrambi) a fargli da chioccia.

Hien e Bijol sono nomi che piacciono, in particolare l’atalantino che però ha un costo già superiore ai 30 milioni di euro. La cifra che chiede l’Udinese è pressoché simile, seppur maggiormente trattabile con l’inserimento di una contropartita. Ma se il club di Viale della Liberazione dovesse decidere davvero di ripetere la brillante operazione Bisseck, attenzione al nome di Juma Bah.

Bah, fisico dirompente e ottimo piede. L’agente a CM.IT: “Quando era più giovane giocava a centrocampo”

Diciannove anni il prossimo 11 aprile, il difensore del Real Valladolid (proprietario il ‘Fenomeno’ Ronaldo, anche se il club è in vendita) è una delle grandi sorprese della Liga di quest’anno. Come rivelato da Simone Togna, l’Inter ha iniziato a seguire dal vivo il classe ’96, un colosso (195cm) dalle lunghe leve con una forza fisica dirompente e un ottimo destro.

“È un difensore centrale completo – ha dichiarato l’agente del sierraleonese, Patrick Mork, in esclusiva a Calciomercato.it – Fisico enorme, molto veloce, bravo con la palla, top nei colpi di testa. Quando era più giovane, giocava a centrocampo e questo è uno dei motivi per cui è così bravo nel passaggio”.

Inter, agente Bah a Calciomercato.it: “Ricorda Diomande dello Sporting e punta a diventare uno dei migliori al mondo”

“Bah ricorda un po’ Diomande dello Sporting CP, uno dei difensori centrali più ricercati al mondo oggi”, ha sottolineato Mork che invece non si è sbilanciato sull’interesse dell’Inter: “Non posso fare i nomi dei club, ma c’è un grande interesse da parte di tutti i principali campionati europei”. Anche dalla Premier.

Arrivato in prestito dall’AIK Freetong, da qualche giorno Bah è però tutto del Real Valladolid. Come dichiarato a CM.IT dal suo agente, infatti, “la società spagnola ha esercitato l’opzione d’acquisto“. Nonostante la giovane età e un solo campionato di livello alle spalle, Mork considera Bah pronto per “giocare molto presto in una big europea, della Liga come della Serie A. È un giocatore molto intelligente e stupendo, il suo obiettivo è diventare uno dei migliori al mondo”.