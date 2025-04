Conte-Juve: c’è la svolta, l’annuncio da Milano

Il tecnico leccese continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Ma lui sembra avere preso una decisione fondamentale per il suo futuro

È il giorno di Napoli-Empoli. I partenopei sono obbligati a portare a casa i tre punti per continuare ad alimentare il sogno Scudetto e blindare il secondo posto. Davanti l’Inter non ha intenzione di fermarsi e dietro iniziano a spingere. Una situazione che sembra rinviare la questione futuro. In questo momento la priorità a Castel Volturno è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e solo successivamente si potrà ragionare su come comportarsi il prossimo anno.

Intanto, però, le voci su Antonio Conte non si fermano. Il tecnico leccese continua ad essere nel mirino di Juventus e Milan e in queste ultime ore ci sono degli aggiornamenti molto importanti. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro dell’allenatore del Napoli svelando come la scelta è praticamente fatta. Naturalmente da qui fino al termine della stagione le cose possono ancora cambiare, ma le intenzioni sono molto chiare.

Juventus: Conte nuovo allenatore? Il punto della Rosea

Antonio Conte è il grande sogno di Giuntoli. Nonostante Tudor stia facendo bene e la possibilità di una sua conferma non è da escludere, alla Continassa si spinge per avere il leccese in panchina. Sarebbe un grande ritorno e l’idea ha stuzzicato molto, soprattutto in passato, il tecnico del Napoli. Al momento, però, la sua concentrazione è rivolta solamente a chiudere meglio la stagione con gli azzurri e poi saranno fatti tutti i ragionamenti del caso.

La sua priorità, stando a La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di restare al Napoli. Nonostante il forte pressing della Juventus, il tecnico leccese avrebbe scelto ancora una volta i partenopei. Il condizionale è d’obbligo visto che prima dell’incontro tra Conte e ADL non possiamo escludere nulla. Il colloquio dovrebbe avvenire tra fine maggio e inizio giugno e solo dopo si avrà un quadro più chiaro.

Stando alle ultime indiscrezioni, Conte ribadirà la sua volontà di restare sulla panchina del Napoli. Ma ci dovrà essere un calciomercato di livello viste anche le tre competizioni. Se le risposte di ADL saranno positive e trasformate in fatti, allora il matrimonio proseguirà per almeno una stagione.

Conte via da Napoli nel 2026?

Una cosa è certa: la permanenza di Conte sulla panchina del Napoli non sembra comunque destinata a superare il 2026. Il tecnico sappiamo come molte volte decide di cambiare per avere dei nuovi stimoli.

E la scelta da parte di Conte, almeno stando alle ultime indiscrezioni, di mettere una clausola per liberarsi dall’accordo con il Napoli a partire dal 2026 sembra confermare come nei suoi piani c’è l’intenzione di andare via dopo due anni.