Leao lascia il Milan ma resta in Serie A: la mossa di Mendes

Leao via dal Milan ma ancora in Serie A, l’agente del portoghese sta effettuando sondaggi a sorpresa: le ultime

Come spesso gli è accaduto, nel corso dei vari anni al Milan, anche in questa stagione Rafael Leao si è acceso ad intermittenza. Ma quando lo fa, è in grado eccome di fare la differenza, come ha testimoniato anche nella partita contro l’Udinese, dove è stato grande protagonista con un gol e un assist nel 4-0 rossonero.

Siamo a 11 reti e 11 passaggi vincenti in tutta l’annata, un bilancio numericamente non negativo, anche se da uno come lui ci si aspetta e ci si aspetterebbe sempre di più. In rossonero, non è mai riuscito a compiere il salto definitivo verso lo status di top player conclamato, pur mostrando doti grandemente apprezzate in tutta l’Europa calcistica. E non è un caso che anche per Leao si parli di addio in chiave Milan.

Il club rossonero sembra destinato a una rivoluzione piuttosto corposa in estate, con diversi big sul piede di partenza. Anche per il portoghese i rumours non mancano, la quantità di estimatori è considerevole e di fronte a una giusta offerta il Milan potrebbe anche acconsentire alla partenza. Si sta muovendo, dietro le quinte, Jorge Mendes, potente agente dell’attaccante, che può tentare una pista clamorosa in Serie A.

Leao al Napoli, Mendes ci prova: l’annuncio

Attenzione all’ipotesi Napoli per Leao, uno scenario complesso da realizzare ma non impossibile. Almeno secondo il giornalista Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, intervenuto a ‘Napoli Magazine Live’, programma sull’emittente radiofonica ‘Radio Punto Zero’.

Di seguito, le dichiarazioni di Cammaroto sull’argomento: “Leao gira già da qualche settimana come erede di Kvara, lo prenderei subito ma è molto difficile. Mendes vuole portarlo via dal Milan, la destinazione più probabile è la Premier League. Al Barcellona manca la liquidità, che invece avrebbe il Napoli. Mendes è intenzionato a fare un sondaggio esplorativo con gli azzurri. La valutazione del giocatore è sui 75-80 milioni di euro, il problema non è il cartellino, ma l’ingaggio. A Leao dovresti dare non meno di 8 milioni di euro, nella squadra azzurra il più pagato è Lukaku e difficilmente si andrà oltre quei parametri”. Pista, in ogni caso, da seguire con attenzione.