Bijol agita il calciomercato dell’Inter, e non solo: le ultime | CM.IT

Il centrale dell’Udinese è, da tempo, nel mirino dell’Inter. La valutazione è alta, pista complicata per gennaio

Ieri si sono date duello in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia, da tempo, invece, occupano i pensieri dei giornalisti impegnati nel calciomercato: stiamo parlando di Inter e Udinese, con un calciatore in particolare nel mirino.

Il nome segnato in rosso sul taccuino dei dirigenti nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin è noto, e non da oggi. Si tratta di Jaka Bijol, 25enne ‘centralone’ sloveno che ben si sta disimpegnando con la maglia bianconera fin dal suo arrivo, datato luglio 2022. E l’Inter non ha fatto mistero di gradire le sue prestazioni, non da oggi. Un interesse che parte da lontano e arrivano fino al mercato di gennaio del 2025. Visti i problemi fisici di Francesco Acerbi, oltre all’età avanzata dello stesso ex Lazio e di de Vrij, si sta ragionando sulla possibilità di intervenire in quel reparto in vista dell’ormai imminente sessione di riparazione invernale.

E proprio di Bijol ha parlato, prima della partita di ieri, il direttore tecnico del club friulano, Gianluca Nani: “È importante per noi e lo trattiamo come merita. Vorremmo restasse, ma sappiamo che se arriva un grande club è difficile trattenerlo, anche se non è un’operazione che pensiamo di affrontare a gennaio. Poi ascoltiamo tutto, ma l’obiettivo nostro è salvarci e Bijol è un fiore all’occhiello, quindi ci deve portare in porto. Non piace solo all’Inter perché è forte e come tale ha grande attenzione. Quando sarà il momento vedremo, con l’Inter ci sono grandi rapporti”. Un colpo al cerchio e uno alla botte per Nani, consapevole del tesoro che ha in casa l’Udinese.

Inter pazza di Bijol: ecco come stanno le cose

Com’è noto, nulla è impossibile nel calciomercato. Ma, nonostante l’interesse sia concreto e forte, appare un’operazione di difficile realizzazione nel gennaio prossimo per una serie di motivi. In primis, quello economico: l’Udinese è, da sempre, una bottega cara e valuta il cartellino del Nazionale sloveno non meno di 30 milioni di euro. Chiaramente, tra la richieste e una proposta ci possono essere in mezzo tante variabili, come i bonus per esempio. Ma resta la valutazione alta un impedimento di non poco conto, a prescindere dagli ottimi rapporti tra le società. Nel frattempo, Bijol è anche nel mirino di club della Premier League che hanno una diversa capacità di spesa. E, infine, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ad oggi non ci sono stati contatti e risvolti tra l’agenzia che gestisce il calciatore e l’Inter, ufficiosi né ufficiali. Dunque, tutto fa pensare ad un discorso rimandato a giugno, ma le vie del mercato sono infinite e vi terremo aggiornati se ci saranno novità di rilievo.