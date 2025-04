Milan, gioco a incastri: la cessione sblocca l’affare in difesa

Senza gli introiti dell’Europa (che conta) nella prossima estate di calciomercato il Milan dovrà attuare la politica dell’autofinanziamento.

Essenzialmente ad un acquisto corrisponderà quasi sicuramente una cessione, ed è un po’ la strategia che Furlani e dirigenza starebbero valutando di utilizzare soprattutto per andare a rinforzare la difesa. Stando alle ultime notizie, infatti, il pressing di due grandi squadre starebbe portando il Milan a valutare la cessione di uno dei pilastri del suo reparto arretrato.

Considerata la (nuova) rivoluzione che verrà attuata in estate, tutti sono necessari ma nessuno è indispensabile, soprattutto nell’ottica di mantenere i conti comunque a posto con una squadra competitiva.

Saluterà il Milan in estate per 30MLN

La sconfitta di ieri sera contro l’Atalanta certifica ulteriormente il fallimento del Milan in questa stagione. C’è bisogno di resettare tutto e ripartire da zero, come se nulla fosse successo, con un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo ma soprattutto con una squadra che potrebbe cambiare tanto.

Sono infatti diversi i calciatori giunti a fine ciclo, gli stessi dai quali il Milan sarebbe pronto a separarsi in estate. Piano piano che ci avviciniamo alla fine del campionato cominceranno ad uscire fuori questi nomi, anche se alcuni di questi sono già noti, tra rinnovi di contratto tramontati e panchine accumulate nel corso delle ultime uscite. L’importante sarà sapere monetizzare da queste cessioni, anche perché da queste dipenderanno poi molto le conseguenti entrate che il Diavolo potrà permettersi.

Dunque, centrando il punto: stando a quanto riportato dal collega Niccolò Ceccarini nel corso del suo consueto editoriale per TMW, nel prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe privarsi di Malick Thiaw, retrocesso in maniera importante nelle gerarchie di Sergio Conceiçao nelle ultime uscite di campionato. Il tedesco piace tanto in patria, a Bayern Monaco e Leverkusen nello specifico, con il Diavolo che ne avrebbe valutato il cartellino addirittura 30 milioni di euro.

La cessione sblocca l’affare in entrata

Malick Thiaw potrebbe separare dal Milan nel prossimo calciomercato estivo. Se davvero una tra Leverkusen e Bayern Monaco dovesse presentarsi con un’offerta pari o leggermente inferiore ai 30 milioni di euro richiesti, il Diavolo non ci penserebbe due secondi a lasciar partire il tedesco, anche perché il sostituto lo avrebbe già individuato.

Qualora Thiaw dovesse essere ceduto, il Milan punterebbe su Diego Coppola dell’Hellas Verona per rinforzare la propria difesa. Classe 2003, il centrale scaligero si è in questa stagione messo in mostra come uno dei migliori nel suo reparto, nonostante la giovane età. Stando a dati Transfermarkt il valore del cartellino dell’italiano dovrebbe aggirarsi attorno ai 7,5 milioni di euro, ma l’impressione è che l’Hellas Verona potrebbe arrivare a chiederne molti di più. Per questo motivo il Milan si starebbe coprendo cominciando a valutare delle alternative, come ad esempio Pietro Comuzzo della Fiorentina, ma Coppola resta il principale indiziato a sostituire Thiaw in caso di cessione.