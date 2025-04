Milan, D’Amico ds e Sarri allenatore: il primo colpo arriva dal PSG

Il Milan a sorpresa può puntare su D’Amico come direttore sportivo, che a sua volta sceglierebbe Maurizio Sarri come allenatore. Il primo rinforzo in tal senso per la rosa può arrivare direttamente dal Paris Saint Germain.

Saranno settimane decisive, le prossime, per il futuro del Milan, dal momento che questa squadra, dopo i disastri della stagione attualmente in corso, ha bisogno di essere rifondata in ogni sua componente. Dalla dirigenza fino ad arrivare alla squadra. Passando ovviamente per l’allenatore. Troppe, infatti, le cose che non sono andate per il verso giusto per pensare che possa bastare solo qualche semplice modifica. In tal senso, la prima figura da scegliere è sicuramente quella del direttore sportivo, che a sua volta dovrà individuare l’allenatore a cui affidare il progetto.

Come raccontato da TuttoSport oggi in edicola, il direttore sportivo dell’Atalanta, vale a dire Tony D’Amico, è l’obiettivo principale di Furlani come nuovo direttore sportivo del Milan. Ma non è tutto. Se, infatti, alla fine dovesse ricadere la scelta dei rossoneri su di lui, allora per la panchina scatterebbe in vetta nella classifica dei papabili il nome di Maurizio Sarri, che piace molto allo stesso D’Amico (non a caso se ne parla anche in chiave Atalanta in caso di addio di Gasperini). Ed ora arriva una importante svolta anche in sede di calciomercato.

Milan, occhi in casa Paris Saint Germain: occasione di mercato

E’ evidente che la squadra così com’è, al netto delle responsabilità di Fonseca prima e di Conceicao poi, non basta per puntare a grandi traguardi. Per questo si stanno già programmando degli innesti ed in tal senso attenzione alle ultime voci che arrivano in tal senso e che sono interessanti. Alla lista degli obiettivi possibili per la prossima estate per il Milan dobbiamo aggiungere anche il nome di Skriniar, in prestito al Fenerbahce e che farà rientro però a fine stagione al Paris Saint Germain.

A parlare di questa ipotesi è direttamente l’agente di Skriniar, vale a dire Pietro Suraci, in una intervista concessa ai microfoni di Radio Amore News. A proposito del suo prestito al Fenerbahce, infatti, ha detto che non ci si può sbilanciare a proposito del futuro, ma non ha mai parlato di una permanenza in Turchia.

Tornerà a Parigi e secondo EuropaCalcio è un nome da tenere in considerazione per il Milan, nonostante il suo ingaggio sia un ostacolo non di poco conto per i rossoneri. La strada è a dir poco in salita, ma nel calciomercato non si può mai dare nulla per scontato e l’interesse sembra essere molto forte. Si attendono sviluppi. In tal senso, però, attenzione sempre al nome di Ancelotti in chiave Milan.