Un’altra mazzata per Conte: arriva l’annuncio su Juve e Inter

Il Napoli vince ma non convince contro il Monza mentre il caso Conte continua a far discutere parecchio

Servivano tre punti preziosi al Napoli dalla trasferta di Monza che si è rivelata più ostica del previsto. Un gol di McTominay nella ripresa ha permesso agli azzurri di evitare uno stop che sarebbe potuto essere quasi fatale nella corsa scudetto testa a testa con l’Inter.

A far discutere, oltre alla prestazione sottotono degli azzurri, sono soprattutto le parole di Antonio Conte che ha proseguito sulla stessa linea già tracciata nella conferenza stampa del giorno prima. L’allenatore pugliese ha ribadito come sarà necessaria una programmazione importante per lavorare eventualmente sul Napoli del domani pur ribadendo il rapporto col presidente: “Ho grande stima di De Laurentiis e della sua famiglia, se sono a Napoli è per loro, ma mi sono reso conto che il tifoso napoletano vuole vincere e se non vince diventa anche cattivo. Io devo calcolare tutto e devo avere anche armi, di essere massacrati l’anno prossimo non ho voglia”.

Parole che pesano e che fanno da perfetto continuo di quanto già anticipato pre Monza-Napoli. Una serie di dichiarazioni che inevitabilmente fanno riflettere anche su quello che potrà essere il suo futuro o meno in azzurro.

Napoli, Conte nella bufera: “Possibile non trovi mai una squadra all’altezza delle sue pretese?”

Conte vuole vederci chiaro, mentre De Laurentiis pensa sia al presente che al futuro. Servirà confronto e unità di intenti con annessa fumata bianca, ma in caso contrario il nome di Massimiliano Allegri potrebbe essere il ‘salvagente‘ azzurro.

Senza andare troppo oltre in merito al futuro e alle scelte, a far discutere sono comunque modalità, forma, momento e sostanza delle recenti parole di Conte.

A commentare il tutto ci ha pensato il giornalista Fabio Ravezzani che su X ribadisce: “Cioè, ma davvero c’è qualcuno che si stupisce per le ultime dichiarazioni di Conte sul Napoli? Sono le stesse che aveva riservato a Juve, Chelsea, Inter e Tottenham. Possibile che non trovi mai una squadra all’altezza delle sue pretese?”.

Parole forti nei confronti dell’allenatore del Napoli che ancora una volta dovrà decidere il proprio destino.